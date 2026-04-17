Словакия подает в суд на ЕС: что станет предметом разбирательств

Словакия в ближайшие дни подаст иск, оспаривающий решение Европейского союза о запрете импорта российского газа, принятое квалифицированным большинством голосов.

Страна намерена добиваться предварительного судебного запрета, заявил 17 апреля премьер-министр Роберт Фицо, сообщает Reuters. По словам политика, иск будет подан в Суд Европейского союза до 27 апреля. Это — крайний срок для подачи.

Регламент Европейского совета и Европейского парламента от 26 января 2026 года по существу предусматривает прекращение импорта российского газа и нефти. Полный запрет на импорт российских энергоносителей должен вступить в силу с 1 ноября 2027 года.

Фицо заявил, что этот регламент крайне вреден для всего Европейского союза. В настоящее время Словацкая Республика импортирует российский газ по южному маршруту ("Турецкий поток"), и на практике может продолжать эти импорты до осени 2027 года. Нефтепровод "Дружба" в настоящее время не работает, однако Петер Мадьяр уже анонсировал его скорый запуск.

"Мы обеспокоены тем, как было принято это постановление. Мы убеждены, и я считаю, что это мнение разделяют не только мы, но и другие премьер-министры, что в данном случае оно представляет собой режим санкций, санкционную меру. Поэтому это решение должно было быть принято единогласно", — подчеркнул Роберт Фицо.

Он рекомендовал Министерству юстиции не только подать иск, но и представить ходатайство о применении обеспечительных мер, которое может быть удовлетворено судом. Это временные решения, выносимые судом до вынесения окончательного решения.

"В среднем на принятие решения уходит от полутора до трех лет; поэтому необходимо подать ходатайство о применении обеспечительных мер", — подчеркнул Фицо.

Иск против этого запрета уже подала Венгрия. И Словакия, и Венгрия сохранили поставки российского газа, несмотря на усилия ЕС по прекращению зависимости блока от российской энергетики и сокращению финансирования войны Москвы с Украиной.

Сегодня же Фицо поучаствовал в саммите лидеров в Париже по видеоконференции, посвященном международному плану обеспечения свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

"Хотя Словакия является страной, не имеющей выхода к морю, ситуация в Ормузском проливе в сочетании с перебоями в поставках нефти по нефтепроводу "Дружба" оказывает значительное негативное влияние на энергетическую безопасность Словакии", — написал он в Х.

В конце февраля лидер оппозиционной партии "Свобода и Солидарность" (САС, "Sloboda a Solidarita") Бранислав Грелинг подал криминальную жалобу в Генеральную прокуратуру против Роберта Фицо, которого подозревает в госизмене. Через месяц ее перенаправили в Братиславскую прокуратуру, и делу дали ход.

Оппоненты главы правительства считают, что он мог совершить ряд преступлений своими заявлениями и действиями, направленными на прекращение поставок так называемого аварийного электроснабжения в Украину.

Ранее Фицо грозил, его страна может заблокировать кредит Украине размером 90 миллиардов евро, если Виктор Орбан и его партия "Фидес" проиграет выборы. Отметим, что Орбан все же проиграл.

Он также обвинил Украину в остановке транзита по нефтепроводу "Дружба".