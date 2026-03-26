Прем'єру Словаччини загрожує обвинувачення в державній зраді, — ЗМІ

Над прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо згущуються хмари. Поліція почала розслідування щодо політика за звинуваченням у державній зраді та інших злочинах.

Кримінальну скаргу на Фіцо подав до Генеральної прокуратури лідер опозиційної партії "Свобода і Солідарність" (САС, "Sloboda a Solidarita") Браніслав Грелінг ще місяць тому. Тепер її перенаправлено до Братиславської прокуратури, і справі дали хід. Про це політик повідомив у соцмережі.

"Крім моїх колег із "САС" до цієї кримінальної скарги долучилися понад 13 000 осіб, що зробило її найбільшою кримінальною скаргою в історії. Кримінальна скарга надійшла з Генеральної прокуратури в регіональну, а тепер — у поліцію. Я переконаний, що Роберт Фіцо підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, тому я високо ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цій справі та не замовчують її", — написав він.

Лідер соціалістів сподівається, що ставлення до Фіцо з боку правоохоронців буде таким же, як до будь-якого іншого громадянина.

За інформацією видання Aktuality, опоненти глави уряду вважають, що він міг скоїти низку злочинів своїми заявами та діями, спрямованими на припинення постачання так званого аварійного електропостачання в Україну.

Колишня міністерка юстиції та депутатка Марія Колікова вважає, прем'єр-міністр навіть не мав повноважень ухвалювати рішення про припинення поставок, що викликає підозру у зловживанні владою.

Оскільки заяви Фіцо, на думку Колікової, також узгоджуються з тим, що говорить Росія, необхідно перевірити, чи не є це узгодженням з іноземною державою проти інтересів Словацької Республіки.

"І це також слід розглядати в контексті дефіциту нафти. Зрештою, якби прем'єр-міністр провів належну диверсифікацію, у нас не було б дефіциту нафти", — заявила вона в лютому.

Колікова також задається питанням, чи не призведе рішення прем'єр-міністра до порушення зобов'язань з боку Словацької системи електропередачі (SEPS).

"І ми вважаємо, що також необхідно розглянути питання про те, чи є це злочинами проти людяності або державною зрадою у зв'язку з саботажем і терористичними актами", — додала депутатка.

Сам Роберт Фіцо поки що ніяк не коментує дії правоохоронців та опозиції. У вчорашньому пості на Facebook він знову поскаржився, що Україна нібито не пустила делегацію на нафтопровід "Дружба" для проведення інспекції.

Кілька тижнів тому він натякнув, що його країна може заблокувати кредит Україні розміром 90 мільярдів євро, якщо чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан і його партія "Фідес" програє вибори.

Він також звинуватив Україну в зупинці транзиту нафтопроводом "Дружба".