Фицо жалуется на действия балтийских стран: отказали в пролете к РФ на парад 9 мая

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что Литва и Латвия отказали ему в будущем полете через их территорию в РФ на парад 9 мая. Эстония тоже поддержала действия Риги и Вильнюса относительно стремлений политика.

Фицо говорит, что планировал прилететь на парад 9 мая в Россию, однако Литва и Латвия отказали в праве пересечения воздушного пространства. Об этом он рассказал в видео на странице в Facebook.

"Литва и Латвия уже сообщили нам, что не позволят пролет через свою территорию по дороге в Москву", — сказал политик.

В то же время он не планирует отменять свой рейс, а потому найдет "другой маршрут". Также Фицо добавил, что в прошлом году ему пришлось применить похожие действия, когда Эстония "торпедировала" его предложение.

Впоследствии на слова словацкого политика отреагировал глава МИД Эстории Маргус Цахкна. Он заявил, что Таллинн поддержит действия Риги и Вильнюса, ведь считает парад 9 мая в Москве таким мероприятием, которое "направлено на прославление агрессора".

"Ни одна страна не может использовать наше воздушное пространство для укрепления связей с Россией в то время, когда Россия продолжает нарушать международные нормы и осуществлять агрессию против Украины и безопасности Европы в целом", — сказал эстонский чиновник.

