Без танков и мобильной связи: у Путина оправдались за необычный парад на Красной площади

Парад в Москве впервые с 2007 года пройдет без военной техники.

Минобороны РФ сообщило, что на параде 9 мая на Красной площади не будет военной техники из-за текущей обстановки. Но в мероприятии примут участие военнослужащие военных вузов, а также сохранится авиационная часть, однако воспитанники суворовских и кадетских корпусов не будут задействованы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков взялся объяснять, что такие меры осуществляются якобы из-за "террористической угрозы" со стороны Украины, цитирует его заявление ТАСС.

"Речь идет об оперативной обстановке. Собственно, вчера в контексте выборов, кстати, президент говорил об этом. Киевский режим, который ежедневно теряет земли на поле боя, сейчас бросился в полную силу в террористическую активность. И поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности", — сказал он.

Также Песков напомнил, что это не юбилейный совет, поэтому он может быть и таким.

"Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, пусть в усеченном формате", — оправдался он.

Парад в Москве: что известно

Стоит отметить, что парад на Красной площади в Москве — это визитная карточка режима Кремля. В свое время Путин во время выступления говорил, что военная техника на парадах нужна не ради "бряцания оружием", а чтобы показать, что Россия якобы может защитить своих граждан. Но с начала вторжения РФ в Украину все изменилось. Парад на 9 мая начали проводить в урезанных форматах — два года назад, например, показали рекордно мало техники, потому что, как сообщали эксперты, ее не хватало на фронте. Авиационную часть отменяли в 2022 и 2023 годах.

Но в 2026 году в Москве ограничат всю мобильную связь перед 9 мая (возможно даже смс), сообщают источники BBC. По их словам, 5, 7 и 9 мая в столице не будут работать даже сайты и сервисы из "белых списков" Минцифры. Причем ограничения будут действовать не только в центре Москвы, но и в пределах МКАД.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо на 9 мая поедет в Москву.

