Блокпосты и окруженный пулеметчиками Кремль: как Москву готовят к параду на 9 мая (видео)

В Москве продолжат усиливать меры безопасности накануне 9 мая из-за угрозы атак украинских беспилотников.

В столице России на въезде в город установили блокпосты. К Кремлю подъехали бронированные автомобили и внедорожники с пулеметами. Об этом пишет The Moscow Times.

В Москве готовятся к параду на 9 мая

В сети появились фото и видео из Москвы, где власти готовятся к параду на Красной площади в Москве.

В частности, силовики также перекрыли вход на Красную площадь, где должен пройти парад и ожидается выступление Владимира Путина. На стенах, крышах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов с пулеметами и снайперскими винтовками.

Как Кремль готовится к параду на 9 мая?

Кремль вводит беспрецедентные меры в Москве к 9 мая. В частности, операторы мобильной связи рассылают сообщения жителям Москвы с предупреждением о "временных ограничениях" в работе мобильного интернета и SMS-сообщений с 5 по 9 мая.

Также нынешний парад в Москве впервые с 2007 года пройдет без военной техники. Минобороны РФ сообщило, что на параде 9 мая на Красной площади не будет военной техники из-за текущей обстановки. Но в мероприятии примут участие военнослужащие военных вузов, а также сохранится авиационная часть, однако воспитанники суворовских и кадетских корпусов не будут задействованы. Представитель российского президента Дмитрий Песков взялся объяснять, что такие меры осуществляют якобы из-за "террористической угрозы" со стороны Украины.

Кроме того, в Москву стянули около 280 систем ПВО перед 9 мая. Зенитные комплексы перебрасывали, в частности, из Казани и Грозного. Оборону российской столицы выстроили в несколько эшелонов. По словам журналистов, вся ПВО Москвы выстроена в несколько эшелонов.