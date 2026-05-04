С "ограниченным" интернетом и без SMS: Кремль вводит беспрецедентные меры в Москве к 9 мая

В Москве вводят существенные ограничения с 5 по 9 мая.

Операторы мобильной связи рассылают сообщения жителям Москвы с предупреждением о "временных ограничениях" в работе мобильного интернета и SMS-сообщений с 5 по 9 мая. Об этом сообщает российский "Интерфакс"

Как пишет "Медуза", такие сообщения получили абоненты "Билайна".

"В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и SMS в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая", — говорится в сообщении оператора "Билайн".

Там рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа к интернету, а для голосовых звонков — функцию VoLTE в настройках смартфонаʼ

О том, что перед 9 мая в Москве ограничат мобильную связь и SMS, ранее писала "Русская служба Би-би-си". По данным источников издания, ограничения будут действовать не только в центре Москвы, но и в пределах МКАД.

Парад на 9 мая в Москве: что известно

Напомним, что традиционно, парад на 9 мая в Москве всегда проводили с большим размахом. Но в 2026 году даже в Кремле долго не рассказывали, в каком формате будет шоу на Красной площади и кто прибудет из иностранных лидеров. Нынешний парад в Москве впервые с 2007 года пройдет без военной техники.

Минобороны РФ сообщило, что на параде 9 мая на Красной площади не будет военной техники из-за текущей обстановки. Но в мероприятии примут участие военнослужащие военных вузов, а также сохранится авиационная часть, однако воспитанники суворовских и кадетских корпусов не будут задействованы. Представитель российского президента Дмитрий Песков взялся объяснять, что такие меры осуществляют якобы из-за "террористической угрозы" со стороны Украины

А в Москву стянули около 280 систем ПВО перед 9 мая. Зенитные комплексы перебрасывали, в частности, из Казани и Грозного. Оборону российской столицы выстроили в несколько эшелонов. По словам журналистов, вся ПВО Москвы выстроена в несколько эшелонов.

А Сергей Стерненко, советник министра обороны Михаила Федорова, опубликовал фото российского ПВО, которое перебросили в Москву, и снимок антидроновой сетки на Красной площади.