З "обмеженим" інтернетом та без SMS: Кремль вводить безпрецедентні заходи у Москві до 9 травня

У Москві запроваджують суттєві обмеження з 5 по 9 травня.

Оператори мобільного зв'язку розсилають повідомлення жителям Москви з попередженням про "тимчасові обмеження" у роботі мобільного інтернету та SMS-повідомлень з 5 по 9 травня. Про це повідомляє російський "Інтерфакс"

Як пише "Медуза", такі повідомлення отримали абоненти "Білайна".

"З метою забезпечення заходів безпеки в Москві можливі тимчасові обмеження в роботі мобільного інтернету та SMS у період підготовки та проведення святкових заходів з 5 по 9 травня", — йдеться в повідомленні оператора "Білайн".

Там рекомендували використовувати Wi-Fi для доступу до інтернету, а для голосових дзвінків — функцію VoLTE в налаштуваннях смартфонаʼ

Про те, що перед 9 травня в Москві обмежать мобільний зв'язок і SMS, раніше писала "Російська служба Бі-бі-сі". За даними джерел видання, обмеження діятимуть не тільки в центрі Москви, але й у межах МКАД.

Парад на 9 травня у Москві: що відомо

Нагадаємо, що традиційно, парад на 9 травня в Москві завжди проводили з великим розмахом. Але 2026 року навіть у Кремлі довго не розповідали, в якому форматі буде шоу на Красній площі і хто прибуде з іноземних лідерів. Цьогорічний парад у Москві вперше з 2007 року пройде без військової техніки.

Міноборони РФ повідомило, що на параді 9 травня на Красній площі не буде військової техніки через поточну обстановку. Але в заході візьмуть участь військовослужбовці військових вузів, а також збережеться авіаційна частина, проте вихованці суворовських і кадетських корпусів не будуть задіяні. Речник російського президента Дмитро Пєсков взявся пояснювати, що такі заходи здійснюють нібито через "терористичну загрозу" з боку України

А в Москву стягнули близько 280 систем ППО перед 9 травня. Зенітні комплекси перекидали, зокрема, з Казані та Грозного. Оборону російської столиці вибудували в кілька ешелонів. За словами жірналістів, вся ППО Москви вибудувана в кілька ешелонів.

А Сергій Стерненко, радник міністра оборони Михайла Федорова, опублікував фото російського ППО, яке перекинули до Москви, і знімок антидронової сітки на Красній площі.