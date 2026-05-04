РФ объявила "перемирие" на 8-9 мая и пригрозила ударить по центру Киева, детали

Президент России Владимир Путин решил, что 8 и 9 мая объявляется перемирие на фронте.

О соответствующем приказе главы Кремля сообщает Минобороны РФ. В заявлении говорится, что российские вооруженные силы якобы "примут все необходимые меры" для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

Также Россия в связи с объявлением перемирия "рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру". В ведомстве прокомментировали заявление президента Зеленского, который допустил, что украинские дроны посетят российский парад.

"В соответствии с решением Владимира Путина 8-9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанести удар по Москве именно 9 мая. ВС России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру", — говорится в заявлении министерства.

Кроме того, в российском министерстве пригрозили "ударить по центу Киева", если парад в Москве попытаются сорвать.

"В случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы ВС России нанесут ответный удар по центру Киева. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных диппредставительств должны своевременно покинуть город Киев в случае "попыток сорвать парад", — угрожают в РФ.

Напомним, что 4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально не получала никаких предложений о прекращении огня. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества. Также он отметил, что на фоне ежедневных обстрелов инициативы РФ о перемирии выглядят цинично и несерьезно.

Также Зеленский сказал, что 9 мая возможна атака дронов ВСУ по Москве. 4 мая Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что есть вероятность атаки дронов на Москву 9 мая, в день парада на Красной площади. Во время приветственного слова в Ереване глава государства напомнил о первом при Путине параде в Москве без военной техники.

После этого депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Колесник заявил, что Украина пострадает от мощного удара, если осмелится атаковать 9 мая Москву.

Параллельно в Москве продолжают усиливать меры безопасности накануне 9 мая из-за угрозы атак украинских беспилотников. В столице России на въезде в город установили блокпосты. К Кремлю подъехали бронированные автомобили и внедорожники с пулеметами.