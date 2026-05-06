Украина отклонила перемирие Путина: Зеленский дал задание ГУР по российской ПВО

Украина фиксирует, что Россия не готовится к реализации предложенного российским диктатором Владимиром Путиным "перемирия" на 8-9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отдельных задачах для Главного управления разведки в отношении российской системы противовоздушной обороны на фоне того, что ВС РФ стягивают ПВО в Москву для проведения парада.

В то же время один из украинских чиновников на правах анонимности утверждает, что Украина отклоняет перемирие на 8-9 мая. Об этом пишет канал Times of Ukraine.

"Мы не видим оснований объявить тишину на Красной площади", — заявил он. Стоит отметить, что канал является анонимным.

А вот издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве утверждает, что Киев якобы готов зеркально отвечать на действия России. При этом, при желании, Москва может связаться с Киевом по этому вопросу.

"Если они там в Москве переживают, то они знают, как связываться (с украинской стороной — ред.)", — заявил собеседник издания.

Он отметил, что украинские военные готовы действовать зеркально: если россияне будут атаковать украинские позиции, то Силы обороны откроют огонь в ответ. Если же ВС РФ не будут атаковать, то украинские силы готовы действовать соответствующим образом.

Украина не фиксирует готовность России к перемирию

По словам Зеленского, Россия не готовится к реальному прекращению огня, а вместо этого перебрасывает средства противовоздушной обороны из регионов и усиливает кольца ПВО вокруг Москвы перед парадом. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также отметил, что российские атаки 108 дронами и тремя ракетами, в частности удары по Харькову и Запорожью, свидетельствуют об отказе Кремля от мира и фальшивость его заявлений о перемирии.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко. После этого глава государства дал ГУР отдельные задачи, связанные с российской системой противовоздушной обороны.

"Дал сегодня отдельные задачи ГУР по российской системе ПВО. Видим, что в эти недели вокруг Москвы дополнительно увеличиваются кольца противовоздушной обороны за счет масштабного перемещения ПВО из российских регионов. Это свидетельствует, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию", — отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усиление российской системы ПВО вокруг Москвы открывает для Украины дополнительные возможности для дальнобойных ударов. По его словам, украинская сторона уже определяет соответствующие приоритеты для дальнейших действий.

Зеленский также отметил, что Украина неоднократно предлагала России перейти к реальной дипломатии и обеспечить прекращение огня как основу для формирования доверия и достижения результатов в переговорном процессе. Президент подчеркнул, что именно Россия должна сделать шаги для завершения войны и достижения настоящего мира.

Напомним, что Россия нарушила режим прекращения огня, который Украина инициировала в полночь с 5 на 6 мая. Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва стягивает дополнительные системы ПВО вокруг столицы РФ и больше озабочена парадом 9 мая, чем реальным миром.

Ранее мы также информировали, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о ночной атаке РФ с применением 108 дронов и трех ракет. По его словам, под утренние удары попали Харьков и Запорожье, а Москва в очередной раз проигнорировала призыв к прекращению боевых действий.