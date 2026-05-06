"Путина интересуют парады, а не жизнь": Сибига заявил о нарушении Россией перемирия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия нарушила режим прекращения огня, который Украина инициировала в полночь с 5 на 6 мая.

Глава МИД подчеркнул в Telegram, что Москва в очередной раз отказалась поддержать реалистичный призыв к прекращению боевых действий, который ранее поддержали международные организации и другие государства. Сибига также заявил, что российские заявления о якобы прекращении огня до 9 мая являются фальшивыми и не имеют отношения к настоящей дипломатии.

"Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Российские атаки с применением 108 беспилотников и 3 ракет продолжались в течение всей ночи, включая утренние удары по Харькову и Запорожью", — отметил он.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Москва снова проигнорировала призыв к прекращению боевых действий. Он отметил, что эта инициатива была поддержана рядом государств и международных организаций, однако российская сторона не отреагировала на нее.

Сибига заявил, что действия России свидетельствуют о нежелании Кремля двигаться к миру. По его мнению, заявления РФ о якобы прекращении огня до 9 мая являются ложными и не связаны с реальными дипломатическими усилиями.

"Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни. Такая позиция требует усиленного давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, привлечение к ответственности за российские преступления и расширение поддержки Украины во всех сферах", — добавил Сибига.

Напомним, что аналитики Institute for the Study of War заявили, что Владимир Путин не отменяет парад 9 мая в Москве, несмотря на усиление украинских ударов по территории РФ. В ISW считают, что Кремль не хочет признавать, что война уже коснулась российского тыла и крупных городов.

Ранее мы также информировали, что перед парадом 9 мая российские власти стянули в Москву дополнительные системы противовоздушной обороны и начали формировать вокруг столицы так называемое "кольцо страха". Вокруг города возводят десятки специальных башен с размещенными на них элементами ПВО.