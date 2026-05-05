Вокруг Москвы стягивают ПВО и формируют "кольцо страха": СМИ раскрыли подготовку РФ к параду

Перед 9 мая в Москве резко усилили систему противовоздушной обороны и стянули дополнительные силы в столицу. СМИ даже обнародовали карту вероятного размещения элементов ПВО вокруг города.

В заметке издания BILD на странице в Telegram говорится, что российские власти фактически выстраивают новый оборонительный контур вокруг Москвы. По данным, полученным из анализа спутниковых снимков, в течение 2025 года вокруг города могли возвести несколько десятков специальных башен с размещенными на них системами противовоздушной обороны. В сети также появилась карта, которая отображает это "кольцо страха".

Карта расположения ПВО вокруг Москвы Фото: Bild

Параллельно с этим, как пишут в соцсетях, часть подразделений ПВО перебрасывают в Москву из других регионов. BILD предполагает, этими действиями Россия показывает, что планирует сосредоточить максимум ресурсов именно вокруг столицы, даже если это означает ослабление защиты в других местах.

Более того, в конце марта Владимир Путин подписал поправки, которые позволяют частным охранным компаниям использовать боевое стрелковое оружие для защиты критической инфраструктуры. Прежде всего речь идет о нефтяных объектах

"В законе прямо указано, что речь идет о противодействии "беспилотным летательным аппаратам"", — говорится в заметке издания.

И все же, в целом, подготовка к параду проходит на фоне очевидных рисков, и в самой России это уже не скрывают. К примеру, депутат Госдумы Алексей Журавлев прямо назвал мероприятие "опасным" из-за угрозы атак дронов. По информации европейской разведки, в Кремле также учитывают не только внешние угрозы, но и возможные внутренние сценарии — вплоть до попыток покушения или дестабилизации.

Несмотря на это, от проведения парада не отказываются. Более того, по данным оппозиционных медиа, в Москве и Санкт-Петербурге могут временно отключить мобильный интернет. Такой шаг объясняют желанием усложнить использование навигации для дронов и снизить риски во время массовых мероприятий.

До этого Фокус писал, что в Кремле решили провести парад 9 мая без военной техники и обеспечить беспрецедентный уровень защиты столицы. По имеющимся данным, в Москву стянули около 280 систем ПВО и выстроили многоуровневую оборону с радиолокационными станциями, комплексами С-400 и средствами ближнего радиуса действия. Также в центре города установили антидронные сетки и многочисленные заграждения, а формат самого мероприятия существенно сократили.

Более того, в Москве 9 мая полностью ограничат доступ в Кремль для посетителей и отменят традиционные церемонии на Соборной площади. Одновременно Федеральная служба охраны РФ существенно усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина.