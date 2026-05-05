Навколо Москви стягують ППО та формують "кільце страху": ЗМІ розкрили підготовку РФ до параду

Перед 9 травням у Москві різко посилили систему протиповітряної оборони та стягнули додаткові сили до столиці. ЗМІ навіть оприлюднили карту ймовірного розміщення елементів ППО навколо міста.

У дописі видання BILD на сторінці в Telegram йдеться, що російська влада фактично вибудовує новий оборонний контур навколо Москви. За даними, отриманими з аналізу супутникових знімків, протягом 2025 року навколо міста могли звести кілька десятків спеціальних веж із розміщеними на них системами протиповітряної оборони. У мережі також з’явилася карта, яка відображає це "кільце страху".

Карта розташування ППО навколо Москви Фото: Bild

Паралельно з цим, як пишуть у соцмережах, частину підрозділів ППО перекидають до Москви з інших регіонів. BILD припускає, цими діями Росія показує, що планує зосередити максимум ресурсів саме навколо столиці, навіть якщо це означає послаблення захисту в інших місцях.

Ба більше, наприкінці березня Володимир Путін підписав поправки, які дозволяють приватним охоронним компаніям використовувати бойову стрілецьку зброю для захисту критичної інфраструктури. Передусім ідеться про нафтові об’єкти

"У законі прямо зазначено, що йдеться про протидію "безпілотним літальним апаратам"", — йдеться в дописі видання.

Та все ж, загалом, підготовка до параду проходить на тлі очевидних ризиків, і у самій Росії це вже не приховують. До прикладу, депутат Держдуми Олексій Журавльов прямо назвав захід "небезпечним" через загрозу атак дронів. За інформацією європейської розвідки, у Кремлі також зважають не лише на зовнішні загрози, а й на можливі внутрішні сценарії — аж до спроб замаху чи дестабілізації.

Попри це, від проведення параду не відмовляються. Більше того, за даними опозиційних медіа, у Москві та Санкт-Петербурзі можуть тимчасово відключити мобільний інтернет. Такий крок пояснюють бажанням ускладнити використання навігації для дронів і знизити ризики під час масових заходів.

До цього Фокус писав, що у Кремлі вирішили провести парад 9 травня без військової техніки та забезпечити безпрецедентний рівень захисту столиці. За наявними даними, до Москви стягнули близько 280 систем ППО і вибудували багаторівневу оборону з радіолокаційними станціями, комплексами С-400 та засобами ближнього радіуса дії. Також у центрі міста встановили антидронові сітки та численні загородження, а формат самого заходу суттєво скоротили.

Ба більше, у Москві 9 травня повністю обмежать доступ до Кремля для відвідувачів і скасують традиційні церемонії на Соборній площі. Одночасно Федеральна служба охорони РФ суттєво посилила заходи безпеки навколо Володимира Путіна.