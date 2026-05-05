Кремль 9 травня закриють для відвідувачів: традиційні церемонії скасують

У Москві 9 травня повністю обмежать доступ до Кремля для відвідувачів, а традиційні церемонії на Соборній площі скасують. Водночас Федеральна служба охорони РФ значно посилила заходи безпеки навколо російського диктатора Володимира Путіна на тлі побоювань витоку інформації та можливих загроз.

У Москві 9 травня не допускатимуть відвідувачів до Кремля. Про це заявили у відділі зі зв’язків із пресою та громадськістю Федеральної служби охорони РФ, повідомили "Інтерфакс".

У відомстві також повідомили, що церемоніальний розвід піших і кінних караулів Президентського полку Служби коменданта Московського Кремля на Соборній площі не відбудеться.

За інформацією видання "Важные истории", із початку березня 2026 року Кремль і Володимир Путін висловлюють занепокоєння через можливі витоки чутливої інформації, а також ризики змови або спроби перевороту проти президента Росії. Зокрема, йдеться про побоювання щодо використання безпілотників для можливого замаху з боку представників російської політичної еліти.

Відео дня

У зв’язку з цим Федеральна служба охорони, яка відповідає за фізичний захист найвищих посадових осіб держави, суттєво посилила заходи безпеки навколо кремлівського очільника.

Зокрема, в адміністрації президента відвідувачі проходять подвійний контроль, який включає повний огляд співробітниками ФСО. Також служба значно скоротила перелік місць, які регулярно відвідує Володимир Путін. Повідомляється, що ні він, ні члени його родини більше не перебувають у звичних резиденціях у Підмосков’ї та на Валдаї.

Крім того, співробітники ФСО проводять масштабні перевірки із залученням кінологічних підрозділів, а також розміщуються вздовж Москви-ріки, щоб оперативно реагувати на можливі атаки безпілотників.

Окремо зазначається, що служба тепер контролює та погоджує будь-які інформаційні або медійні матеріали за участю президента, керуючись секретним указом.

Нагадаємо, що на в’їздах до Москви перед 9 травня встановили блокпости та посилили перевірки транспорту. Силовики перевіряють документи та оглядають автомобілі на підступах до столиці РФ.

Раніше ми також інформували, що у Москві планують обмежити мобільний інтернет, дзвінки та SMS перед святкуванням 9 травня. Обмеження можуть діяти не лише в центрі, а по всій території в межах МКАД.