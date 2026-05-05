Кремль 9 мая закроют для посетителей: традиционные церемонии отменят

В Москве 9 мая полностью ограничат доступ в Кремль для посетителей, а традиционные церемонии на Соборной площади отменят. В то же время Федеральная служба охраны РФ значительно усилила меры безопасности вокруг российского диктатора Владимира Путина на фоне опасений утечки информации и возможных угроз.

В Москве 9 мая не будут допускать посетителей в Кремль. Об этом заявили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ, сообщили "Интерфакс".

В ведомстве также сообщили, что церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля на Соборной площади не состоится.

По информации издания "Важные истории", с начала марта 2026 года Кремль и Владимир Путин выражают беспокойство из-за возможных утечек чувствительной информации, а также рисков заговора или попытки переворота против президента России. В частности, речь идет об опасениях относительно использования беспилотников для возможного покушения со стороны представителей российской политической элиты.

В связи с этим Федеральная служба охраны, которая отвечает за физическую защиту высших должностных лиц государства, существенно усилила меры безопасности вокруг кремлевского главы.

В частности, в администрации президента посетители проходят двойной контроль, который включает полный досмотр сотрудниками ФСО. Также служба значительно сократила перечень мест, которые регулярно посещает Владимир Путин. Сообщается, что ни он, ни члены его семьи больше не находятся в привычных резиденциях в Подмосковье и на Валдае.

Кроме того, сотрудники ФСО проводят масштабные проверки с привлечением кинологических подразделений, а также размещаются вдоль Москвы-реки, чтобы оперативно реагировать на возможные атаки беспилотников.

Отдельно отмечается, что служба теперь контролирует и согласовывает любые информационные или медийные материалы с участием президента, руководствуясь секретным указом.

Напомним, что на въездах в Москву перед 9 мая установили блокпосты и усилили проверки транспорта. Силовики проверяют документы и осматривают автомобили на подступах к столице РФ.

Ранее мы также информировали, что в Москве планируют ограничить мобильный интернет, звонки и SMS перед празднованием 9 мая. Ограничения могут действовать не только в центре, а по всей территории в пределах МКАД.