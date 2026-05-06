"Не хочет принять реальность": в ISW объяснили, почему Путин не отказывается от парада на 9 мая

Владимир Путин настаивает на проведении парада 9 мая в Москве, несмотря на усиление украинских ударов по территории РФ. В Институте изучения войны считают, что это свидетельствует о нежелании Кремля признать, что война уже коснулась глубокого российского тыла.

Об этом сообщили аналитики Institute for the Study of War (Институт изучения войны) в отчете за 5 мая.

В ISW заявили, что последние украинские удары показывают неспособность России надежно защищать крупные города и стратегическую инфраструктуру от атак дронов и ракет.

Аналитики напомнили, что украинские силы в ночь на 5 мая атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинафтооргсинтез" в Ленинградской области и завод "ВНИИР-Прогресс" в Чувашии. Предприятие "ВНИИР-Прогресс" производит компоненты для навигационных систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, а также элементы защищенной навигации "Комета", которые используются в российских дронах и ракетах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для удара по заводу применили ракеты Flamingo с дальностью более 1500 километров. Геолокационные кадры, по данным ISW, зафиксировали по меньшей мере шесть ракет и дрон "Лютый", которые попали по объекту.

Также в отчете говорится, что после удара по нефтеперерабатывающему заводу в Киришах возник пожар. По информации Reuters, предприятие остановило работу после повреждения трех из четырех установок первичной переработки нефти. Украинские Силы беспилотных систем отметили, что завод входит в тройку крупнейших НПЗ России и перерабатывает до 21 миллиона тонн нефти в год.

В ISW отметили, что украинские удары все сильнее влияют на жизнь в России. 5 мая Росавиация одновременно закрыла аэропорты в 15 городах РФ и ввела ограничения во всех четырех аэропортах Москвы. В Ханты-Мансийском автономном округе, который расположен более чем в 2000 километрах от границы с Украиной, впервые за годы войны объявили воздушную тревогу.

"Путин отказывается принять реальность усиления украинских ударов по крупным российским городам в глубоком тылу, и в результате россияне все чаще платят за его войну", — заявили аналитики ISW.

В отчете также указано, что российские ультранационалистические блогеры все чаще критикуют Кремль и лично Путина. Один из Z-блогеров обвинил российское Минобороны в "тщеславии" из-за угроз ударами по Киеву якобы из-за угрозы парада 9 мая, а не из-за атак на военную и нефтяную инфраструктуру РФ.

По словам этого блогера, Кремль якобы решил не выставлять военную технику на парад в Москве впервые с 2007 года, поскольку площадка для ее размещения может стать целью украинских ударов. Другой российский блогер призвал лучше распределять системы ПВО и создавать добровольческие региональные подразделения противовоздушной обороны из-за роста украинских атак.

Ранее Фокус писал, что Кремль решил провести парад 9 мая без военной техники и резко усилить защиту Москвы. В столицу РФ стянули около 280 систем ПВО, в том числе комплексы С-400, радары и средства ближнего действия. В центре города также установили антидронные сетки и заграждения, а сам формат мероприятия сократили.

Кроме того, 9 мая в Москве полностью ограничат доступ посетителей в Кремль и отменят традиционные церемонии на Соборной площади. Федеральная служба охраны РФ также усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина.