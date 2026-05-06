"Не хоче прийняти реальність": в ISW пояснили, чому Путін не відмовляється від параду на 9 травня

Володимир Путін наполягає на проведенні параду 9 травня у Москві, попри посилення українських ударів по території РФ. В Інституті вивчення війни вважають, що це свідчить про небажання Кремля визнати, що війна вже торкнулася глибокого російського тилу.

Про це повідомили аналітики Institute for the Study of War (Інститут вивчення війни) у звіті за 5 травня.

В ISW заявили, що останні українські удари показують неспроможність Росії надійно захищати великі міста та стратегічну інфраструктуру від атак дронів і ракет.

Аналітики нагадали, що українські сили в ніч на 5 травня атакували нафтопереробний завод "Киришинафтооргсинтез" у Ленінградській області та завод "ВНІІР-Прогрес" у Чувашії. Підприємство "ВНІІР-Прогрес" виробляє компоненти для навігаційних систем ГЛОНАСС, GPS і Galileo, а також елементи захищеної навігації "Комета", які використовують у російських дронах і ракетах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для удару по заводу застосували ракети Flamingo з дальністю понад 1500 кілометрів. Геолокаційні кадри, за даними ISW, зафіксували щонайменше шість ракет і дрон "Лютий", які влучили по об’єкту.

Також у звіті йдеться, що після удару по нафтопереробному заводу в Киришах виникла пожежа. За інформацією Reuters, підприємство зупинило роботу після пошкодження трьох із чотирьох установок первинної переробки нафти. Українські Сили безпілотних систем зазначили, що завод входить до трійки найбільших НПЗ Росії та переробляє до 21 мільйона тонн нафти на рік.

В ISW наголосили, що українські удари дедалі сильніше впливають на життя в Росії. 5 травня Росавіація одночасно закрила аеропорти у 15 містах РФ та запровадила обмеження у всіх чотирьох аеропортах Москви. У Ханти-Мансійському автономному окрузі, який розташований більш ніж за 2000 кілометрів від кордону з Україною, вперше за роки війни оголосили повітряну тривогу.

"Путін відмовляється прийняти реальність посилення українських ударів по великих російських містах у глибокому тилу, і в результаті росіяни все частіше платять за його війну", — заявили аналітики ISW.

У звіті також зазначено, що російські ультранаціоналістичні блогери дедалі частіше критикують Кремль і особисто Путіна. Один із Z-блогерів звинуватив російське Міноборони у "марнославстві" через погрози ударами по Києву нібито через загрозу параду 9 травня, а не через атаки на військову та нафтову інфраструктуру РФ.

За словами цього блогера, Кремль нібито вирішив не виставляти військову техніку на парад у Москві вперше з 2007 року, оскільки майданчик для її розміщення може стати ціллю українських ударів. Інший російський блогер закликав краще розподіляти системи ППО та створювати добровольчі регіональні підрозділи протиповітряної оборони через зростання українських атак.

Раніше Фокус писав, що Кремль вирішив провести парад 9 травня без військової техніки та різко посилити захист Москви. До столиці РФ стягнули близько 280 систем ППО, зокрема комплекси С-400, радари та засоби ближньої дії. У центрі міста також встановили антидронові сітки й загородження, а сам формат заходу скоротили.

Крім того, 9 травня у Москві повністю обмежать доступ відвідувачів до Кремля та скасують традиційні церемонії на Соборній площі. Федеральна служба охорони РФ також посилила заходи безпеки навколо Володимира Путіна.