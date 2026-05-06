"Путіна цікавлять паради, а не життя": Сибіга заявив про порушення Росією перемир'я

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила режим припинення вогню, який Україна ініціювала опівночі з 5 на 6 травня.

Очільник МЗС наголосив у Telegram, що Москва вкотре відмовилася підтримати реалістичний заклик до припинення бойових дій, який раніше підтримали міжнародні організації та інші держави. Сибіга також заявив, що російські заяви про нібито припинення вогню до 9 травня є фальшивими та не мають стосунку до справжньої дипломатії.

"Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня. Російські атаки із застосуванням 108 безпілотників та 3 ракет тривали протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю", — зазначив він.

Очільник українського МЗС наголосив, що Москва знову проігнорувала заклик до припинення бойових дій. Він зазначив, що ця ініціатива була підтримана низкою держав і міжнародних організацій, однак російська сторона не відреагувала на неї.

Відео дня

Сибіга заявив, що дії Росії свідчать про небажання Кремля рухатися до миру. На його думку, заяви РФ про нібито припинення вогню до 9 травня є неправдивими та не пов’язані з реальними дипломатичними зусиллями.

"Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя. Така позиція вимагає посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, притягнення до відповідальності за російські злочини та розширення підтримки України в усіх сферах", — додав Сибіга.

Нагадаємо, що аналітики Institute for the Study of War заявили, що Володимир Путін не скасовує парад 9 травня у Москві, попри посилення українських ударів по території РФ. В ISW вважають, що Кремль не хоче визнавати, що війна вже торкнулася російського тилу та великих міст.

Раніше ми також інформували, що перед парадом 9 травня російська влада стягнула до Москви додаткові системи протиповітряної оборони та почала формувати навколо столиці так зване «кільце страху». Навколо міста зводять десятки спеціальних веж із розміщеними на них елементами ППО.