Кремль готовится к самому напряженному 9 мая за годы войны: чем ответит Украина на нарушение "перемирия"

Россия нарушила перемирие, которое Украина предлагала ввести с полуночи 6 мая, и теперь Киев оказался перед выбором — отвечать новыми ударами или сохранять дипломатическую сдержанность перед Западом. Фокус выяснил, как может действовать Украина после срыва "режима тишины" и почему Путин опасается не только украинских атак во время парада 9 мая.

Россия нарушила режим прекращения огня, который Украина предложила ввести с полуночи 6 мая. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, ночью РФ атаковала украинские города более сотней дронов и ракетами, несмотря на собственные заявления о готовности к "перемирию" накануне 9 мая.

Глава МИД заявил, что в течение ночи российские войска выпустили по Украине 108 беспилотников и три ракеты. Под ударами, в частности, оказались Харьков и Запорожье.

"Москва снова проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями", — подчеркнул Сибига.

Відео дня

По его словам, заявления Кремля о "перемирии" на 9 мая являются лишь политическим жестом и "не имеют ничего общего с дипломатией".

Министр также призвал международных партнеров усилить давление на Россию — через новые санкции, изоляцию и увеличение поддержки Украины.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил об одностороннем "перемирии" на 8-9 мая по случаю празднования Дня победы в России. В то же время Украина предложила начать прекращение огня раньше — с 6 мая, заявив о готовности действовать "зеркально" в случае соблюдения тишины со стороны РФ.

"Перемирие" Путина и новые удары: почему Россия вряд ли придержится тишины

Политолог Станислав Желиховский считает, что ситуация вокруг объявленного Россией "перемирия" на 8-9 мая изначально выглядела противоречивой, ведь ни одна из сторон фактически не согласовывала условия прекращения огня между собой.

По его словам, Украина предложила более длительный режим тишины — фактически с 6 по 9 мая, однако Россия официально на это не соглашалась. В то же время даже если бы Кремль формально поддержал такую инициативу, гарантий соблюдения договоренностей все равно не было бы.

"Мы уже неоднократно видели, как Россия нарушает даже собственные заявления о прекращении огня. Поэтому ожидать полноценной тишины не стоит", — говорит Фокусу эксперт.

Желиховский предполагает, что Украина может вести себя гибридно: воздержаться от атак по Москве во время праздничных мероприятий, но в то же время продолжать удары по другим регионам РФ — прежде всего по военной и энергетической инфраструктуре. По его мнению, для Путина сейчас критически важно обеспечить "картинку без войны" именно в столице РФ, где будут проходить торжества 9 мая.

Политолог обращает внимание, что Россия фактически стянула значительную часть систем ПВО именно в Москву, из-за чего другие регионы стали более уязвимыми к украинским атакам. И именно удары по отдаленным промышленным и энергетическим объектам могут создавать для Кремля значительно большие экономические проблемы, чем даже символические атаки на столицу.

В то же время эксперт не исключает, что Украина может временно воздержаться от масштабных атак в дни празднования — если Россия не продолжит массированные обстрелы украинских городов.

"Если РФ и в дальнейшем будет систематически атаковать Украину, убивать гражданских и разрушать инфраструктуру, Киев вряд ли спокойно за этим будет наблюдать", — отмечает Желиховский.

"Украина попала в информационную ловушку": как Киев будет реагировать на нарушение "перемирия" Россией

Политолог Олег Постернак считает, что после нарушения Россией объявленного режима тишины украинская власть оказалась в сложной политической и информационной ситуации. С одной стороны, Киеву важно демонстрировать партнерам, в частности США, готовность к дипломатическим шагам, а с другой — общество ожидает жесткого ответа на российские удары.

По словам эксперта, Украина теоретически могла бы использовать даже краткосрочное перемирие как дипломатический инструмент в отношениях с Вашингтоном.

"Мы могли бы продемонстрировать очередной жест доброй воли и показать, что Украина остается надежным партнером даже в таких условиях. Например, согласовать двухдневное перемирие в обмен на продолжение поставок оружия или дипломатических переговоров", — говорит Фокусу Постернак.

В то же время он обращает внимание, что сейчас внимание США в значительной степени сместилось на Ближний Восток и иранский кризис, поэтому украинский вопрос больше не является для Вашингтона абсолютным приоритетом.

По мнению политолога, для Банковой сейчас существует серьезная информационная опасность. Ранее украинская власть уже делала громкие заявления о возможных ответных ударах по российской инфраструктуре, однако не все эти сигналы были реализованы на практике.

"Если Россия нарушает "перемирие", а Украина вообще не отвечает, то часть общества может задать вопрос: не остаются ли эти угрозы лишь словами?" — отмечает эксперт.

Поэтому Постернак также считает, что украинский ответ на действия РФ, скорее всего, будет. Однако речь идет не обязательно об атаке на Москву или Красную площадь во время парада 9 мая.

"Скорее всего, удары могут быть направлены по военным, промышленным или энергетическим объектам РФ в других регионах. Таким образом Украина будет демонстрировать сильную позицию в ответ на нарушение договоренностей Россией", — говорит политолог.

Дворцовый переворот в РФ: Путин боится не только обстрела на 9 мая

Отдельно политологи прокомментировали версии западных медиа о возможных страхах Путина относительно внутреннего переворота в России. По словам Постернака, такие предположения в значительной степени появились после публикаций российских оппозиционных медиа, которые впоследствии подхватили западные издания, в частности Financial Times и CNN. В них говорится о том, что усиленные меры безопасности перед 9 мая в Москве вызваны не только опасениями вероятного обстрела, а из-за попытки покушения на Путина.

Политолог считает, что западные СМИ могут несколько преувеличивать возможности российских элит по организации реального заговора против Путина.

"Российская система очень сильно замкнута на ближайшем окружении президента — это не только семья, но и группа олигархов и силовиков, которые контролируют ключевые процессы в государстве", — объясняет эксперт.

Впрочем, полностью исключать внутреннюю борьбу в Кремле он не советует. По словам Постернака, исторически Россия неоднократно проходила через дворцовые интриги и внутренние перевороты, и сам Путин прекрасно это понимает.

"Вся история России — это история искусных дворцовых переворотов. И я думаю, что страх Путина перед таким сценарием вполне реален", — говорит политолог.

При этом сейчас внутри российской элиты действительно существуют различные группы влияния, которые ведут между собой борьбу — прежде всего информационную. В частности, по словам Постернака, отдельные Telegram-сети и медийные ресурсы, связанные с бывшим охранником Путина Алексеем Дюминым, активно продвигают его политические позиции и потенциальное усиление в силовом блоке.

Также в российских элитах все чаще обсуждают возможные кадровые изменения в правительстве и даже отставку премьера Михаила Мишустина.

Политолог напоминает, что по Конституции РФ именно премьер-министр исполняет обязанности президента в случае его отставки или недееспособности. Именно поэтому борьба за контроль над правительством может быть частью внутренней игры кремлевских элит.

"Это больше похоже на борьбу различных групп влияния за будущий баланс сил в России, чем на готовый сценарий государственного переворота", — отмечает эксперт.

Впрочем, Постернак подчеркивает: даже если сегодня сценарий реального мятежа выглядит маловероятным, полностью исключать его нельзя.

"Перед бунтом Пригожина тоже многие смеялись над тем, что кто-то может пойти против Путина. Но оказалось, что такая попытка вполне реальна", — говорит политолог.

Станислав Желиховский также считает, что после мятежа Пригожина в 2023 году Путин действительно начал значительно больше бояться внутренних угроз.

По словам политолога, сейчас ситуация для российской власти значительно сложнее, чем в 2023 году. Российская экономика слабеет, олигархи теряют деньги из-за санкций, а зависимость Москвы от Китая только усиливается. При этом часть российских элит, по его словам, надеялась, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Кремль сможет договориться о завершении войны и постепенном снятии санкций.

Однако этого не произошло. Путин продолжает выдвигать максималистские требования и не демонстрирует готовности к компромиссам, что все больше раздражает даже часть его окружения.

"В Кремле прекрасно понимают, что нынешняя война заходит в тупик. Линия фронта почти не меняется, а ресурсы истощаются", — объясняет эксперт.

Политолог считает, что Путин находится под влиянием сразу двух страхов: с одной стороны — возможного переворота или покушения, а с другой — навязчивой идеи уничтожения украинской государственности. Именно эта "большая паранойя", по его мнению, пока преобладает.

В то же время украинские удары по российской энергетике и логистике все сильнее бьют по интересам региональных элит, губернаторов и бизнеса в РФ. Если раньше война для многих в России оставалась "далеко", то теперь ее последствия все больше ощущаются внутри страны.

Желиховский отмечает: говорить о неизбежном перевороте в России рано, однако Кремль уже демонстрирует признаки нервозности — и именно этим, по его мнению, объясняется повышенное внимание Путина к безопасности Москвы накануне 9 мая.

Напомним, что аналитики Institute for the Study of War заявили, что Путин не отменяет парад 9 мая в Москве, несмотря на усиление украинских ударов по территории РФ. В ISW считают, что Кремль не хочет признавать, что война уже коснулась российского тыла и крупных городов.

Ранее Фокус также писал, что перед парадом 9 мая российские власти стянули в Москву дополнительные системы противовоздушной обороны и начали формировать вокруг столицы так называемое "кольцо страха". Вокруг города возводят десятки специальных башен с размещенными на них элементами ПВО.