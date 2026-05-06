Україна відхилила перемир'я Путіна: Зеленський дав завдання ГУР щодо російської ППО

Україна фіксує, що Росія не готується до реалізації запропонованого російським диктатором Володимиром Путіним "перемир’я" на 8–9 травня. Президент України Володимир Зеленський повідомив про окремі завдання для Головного управління розвідки щодо російської системи протиповітряної оборони на фоні того, що ЗС РФ стягують ППО до Москви для проведення параду.

Водночас один з українських високопосадовців на правах анонімності стверджує, що Україна відхиляє перемирʼя на 8-9 травня. Про це пише канал Times of Ukraine.

"Ми не бачимо підстав оголосити тишу на Червоній площі", — заявив він. Варто зазначити, що канал є анонімним.

А от видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в українському уряді стверджує, що Київ нібито готовий дзеркально відповідати на дії Росії. При цьому, за бажання, Москва може зв'язатися з Києвом з цього питання.

"Якщо вони там у Москві переживають, то вони знають, як зв'язуватися (з українською стороною — ред.)", — заявив співрозмовник видання.

Він зазначив, що українські військові готові діяти дзеркально: якщо росіяни атакуватимуть українські позиції, то Сили оборони відкриють вогонь у відповідь. Якщо ж ЗС РФ не атакуватимуть, то українські сили готові діяти відповідним чином.

Україна не фіксує готовність Росії до перемир'я

За словами Зеленського, Росія не готується до реального припинення вогню, а натомість перекидає засоби протиповітряної оборони з регіонів і посилює кільця ППО навколо Москви перед парадом. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також наголосив, що російські атаки 108 дронами та трьома ракетами, зокрема удари по Харкову й Запоріжжю, свідчать про відмову Кремля від миру та фальшивість його заяв про перемир’я.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. Після цього глава держави дав ГУР окремі завдання, пов’язані з російською системою протиповітряної оборони.

"Дав сьогодні окремі завдання ГУР щодо російської системи ППО. Бачимо, що цими тижнями навколо Москви додатково збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію", — зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що посилення російської системи ППО навколо Москви відкриває для України додаткові можливості для далекобійних ударів. За його словами, українська сторона вже визначає відповідні пріоритети для подальших дій.

Зеленський також наголосив, що Україна неодноразово пропонувала Росії перейти до реальної дипломатії та забезпечити припинення вогню як основу для формування довіри й досягнення результатів у переговорному процесі. Президент підкреслив, що саме Росія повинна зробити кроки для завершення війни та досягнення справжнього миру.

Нагадаємо, що Росія порушила режим припинення вогню, який Україна ініціювала опівночі з 5 на 6 травня. Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва стягує додаткові системи ППО навколо столиці РФ і більше переймається парадом 9 травня, ніж реальним миром.

Раніше ми також інформували, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про нічну атаку РФ із застосуванням 108 дронів і трьох ракет. За його словами, під ранкові удари потрапили Харків і Запоріжжя, а Москва вкотре проігнорувала заклик до припинення бойових дій.