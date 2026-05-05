"Тактическая уловка": в Госдуме РФ отреагировали на предложение перемирия от Зеленского

В России резко отреагировали на решение президента Украины Владимира Зеленского объявить режим тишины с 6 мая, назвав этот шаг "тактической уловкой". В Госдуме РФ также заявили о личных мотивах украинского лидера.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение украинского президента о введении режима тишины. По его словам, объявление прекращения огня со стороны Украины является не более чем "тактической уловкой", сообщают росСМИ.

Слуцкий заявил, что сначала Владимир Зеленский якобы фактически отверг российскую инициативу перемирия на период празднования Дня победы, а впоследствии изменил позицию и объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая, которое не совпадает с объявленным Путиным перемирием на 8-9 мая.

"Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить режим тишины в ночь с 5 на 6 мая", — заявил Слуцкий.

Відео дня

Кроме того, российский депутат высказал собственную версию причин такого решения, утверждая, что оно связано с якобы "уязвленным самолюбием" украинского президента.

Ранее, 4 мая, Министерство обороны РФ сообщило об объявленном президентом Владимиром Путиным так называемом "перемирии" на 8-9 мая. При этом Москва ожидала аналогичных шагов со стороны Украины и пригрозила ударами по центру Киева в случае отказа.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что официальных обращений от России не поступало. В то же время Украина, подчеркивая приоритет человеческой жизни над любыми датами, решила самостоятельно объявить режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

Опрос Верите ли вы в перемирие между РФ и Украиной на 9 мая? Опрос открыт до Да, верю в прекращение огня Перемирие будет объявлено, но только на словах Нет, перемирия не будет Трудно ответить Голосувати

"За время, что есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Пришло время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины." — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Киев будет действовать зеркально и призвал российское руководство перейти к реальным шагам, направленным на завершение войны.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия может прекратить боевые действия уже ближайшей ночью. В ведомстве подчеркнули, что для этого нужна лишь политическая готовность Москвы. Там также отметили, что Украина поддерживает реальные шаги к завершению войны, а не декларации.

Ранее мы также информировали, что в России пригрозили Украине "ударом возмездия" накануне 9 мая. В Москве заявляли о возможных атаках по Киеву в случае действий со стороны Украины. Такие заявления прозвучали на фоне подготовки к параду в российской столице.