"Тактичний виверт": у Держдумі РФ відреагували на пропозицію перемир'я від Зеленського

У Росії різко відреагували на рішення президента України Володимира Зеленського оголосити режим тиші з 6 травня, назвавши цей крок "тактичним вивертом". У Держдумі РФ також заявили про особисті мотиви українського лідера.

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький прокоментував рішення українського президента щодо запровадження режиму тиші. За його словами, оголошення припинення вогню з боку України є не більше ніж "тактичним вивертом", повідомляють росЗМІ.

Слуцький заявив, що спочатку Володимир Зеленський нібито фактично відкинув російську ініціативу перемир’я на період святкування Дня перемоги, а згодом змінив позицію і оголосив режим тиші в ніч з 5 на 6 травня, яке не співпадає з оголошеним Путіним перемир'ям на 8–9 травня.

"Зеленський спочатку практично відкинув ініціативу Росії про перемир’я на День Перемоги, але потім вирішив піти на тактичний виверт і оголосити режим тиші в ніч з 5 на 6 травня", — заявив Слуцький.

Крім того, російський депутат висловив власну версію причин такого рішення, стверджуючи, що воно пов’язане з нібито "ураженим самолюбством" українського президента.

Раніше, 4 травня, Міністерство оборони РФ повідомило про оголошене президентом Володимиром Путіним так зване "перемир’я" на 8–9 травня. При цьому Москва очікувала аналогічних кроків з боку України та пригрозила ударами по центру Києва у разі відмови.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що офіційних звернень від Росії не надходило. Водночас Україна, підкреслюючи пріоритет людського життя над будь-якими датами, вирішила самостійно оголосити режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

"За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України." — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Київ діятиме дзеркально та закликав російське керівництво перейти до реальних кроків, спрямованих на завершення війни.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія може припинити бойові дії вже найближчої ночі. У відомстві підкреслили, що для цього потрібна лише політична готовність Москви. Там також наголосили, що Україна підтримує реальні кроки до завершення війни, а не декларації.

Раніше ми також інформували, що в Росії пригрозили Україні "ударом відплати" напередодні 9 травня. У Москві заявляли про можливі атаки по Києву у разі дій з боку України. Такі заяви пролунали на тлі підготовки до параду в російській столиці.