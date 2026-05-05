"Серйозна пропозиція про припинення війни": РФ може зупинити бойові дії вже завтра вночі, якщо готова, — МЗС

Оголошений 4 травня президентом Володимиром Зеленським режим тиші, що розпочнеться у ніч з 5 на 6 травня, це "серйозна пропозиція про припинення війни", заявили в Міністерстві закордонних справ України.

Глава МЗС Андрій Сибіга вважає, що дата, коли український режим тиші набуде чинності, продемонструє, чого насправді хоче Росія. Про це міністр написав на своїй сторінці у мережі X.

За словами посадовця, вступ у дію режиму тиші з українського боку є можливістю для Кремля припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів.

"Мир не може чекати до "парадів" і "святкувань". Якщо Москва готова припинити бойові дії, вона може зробити це вже завтра вночі. Україна готова: опівночі з 5 на 6 травня. Це серйозна пропозиція припинити війну і звернутися до дипломатії", — прокоментував Сибіга оголошення президента.

Міністр також закликав інші держави підтримати заклик України до припинення бойових дій.

"Я прошу всіх наших партнерів, усі миролюбні держави, усі штаб-квартири міжнародних організацій підтримати цей заклик до припинення бойових дій. 6 травня покаже, чи серйозна Москва і чого вона насправді хоче — миру чи військових парадів", — йдеться у дописі глави МЗС.

Україна запроваджує режим тиші: що відомо

Увечері президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна запроваджує режим тиші з 00:00 години у ніч із 5 на 6 травня. Україна заявила про готовність дотримуватися перемир'я, а також залишила за собою право діяти дзеркально у відповідь на російські дії.

Також глава держави заявив, що Київ не отримував від Москви жодних офіційних пропозицій щодо умов припинення бойових дій, хоча Міністерство оборони РФ 4 травня оголосило про "перемир'я" 8-9 травня. Водночас росіяни пригрозили ударами по центру Києва у випадку, якщо парад у Москві спробують зірвати.