"Серьезное предложение о прекращении войны": РФ может остановить боевые действия уже завтра ночью, если готова, — МИД

Объявленный 4 мая президентом Владимиром Зеленским режим тишины, который начнется в ночь с 5 на 6 мая, это "серьезное предложение о прекращении войны", заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Глава МИД Андрей Сибига считает, что дата, когда украинский режим тишины вступит в силу, продемонстрирует, чего на самом деле хочет Россия. Об этом министр написал на своей странице в сети X.

По словам чиновника, вступление в действие режима тишины с украинской стороны является возможностью для Кремля прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

"Мир не может ждать до "парадов" и "празднований". Если Москва готова прекратить боевые действия, она может сделать это уже завтра ночью. Украина готова: в полночь с 5 на 6 мая. Это серьезное предложение прекратить войну и обратиться к дипломатии", — прокомментировал Сибига объявление президента.

Министр также призвал другие государства поддержать призыв Украины к прекращению боевых действий.

"Я прошу всех наших партнеров, все миролюбивые государства, все штаб-квартиры международных организаций поддержать этот призыв к прекращению боевых действий. 6 мая покажет, серьезна ли Москва и чего она на самом деле хочет — мира или военных парадов", — говорится в сообщении главы МИД.

Украина вводит режим тишины: что известно

Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вводит режим тишины с 00:00 часов в ночь с 5 на 6 мая. Украина заявила о готовности соблюдать перемирие, а также оставила за собой право действовать зеркально в ответ на российские действия.

Также глава государства заявил, что Киев не получал от Москвы никаких официальных предложений об условиях прекращения боевых действий, хотя Министерство обороны РФ 4 мая объявило о "перемирии" 8-9 мая. В то же время россияне пригрозили ударами по центру Киева в случае, если парад в Москве попытаются сорвать.