Вибухи у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Харкові та Херсоні: росіяни у перші години режиму тиші атакували Україну

У ніч на 6 травня, коли оголошений Україною режим тиші набув чинності, росіяни атакували області ударними безпілотниками та керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Під час нічної атаки під ворожим ударом опинилися Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Харків та Херсон. Повітряну тривогу оголошували у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Фокус зібрав, що відомо про дії росіян у перші години режиму припинення вогню.

Які регіони уночі атакували росіяни

Вже у перші години режиму тиші про вибухи повідомили у Дніпрі. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку міста, які росіяни запустили ще до опівночі.

Близько 05:00 години у харківських Telegram-каналах повідомляли про звуки вибухів в області. Повітряні сили упродовж ночі кілька разів попереджали про рух ворожих дронів у регіоні.

Відео дня

Вранці мер Харкова Ігор Терехов інформував, що ЗС РФ атакували "Шахедами" Новобаварський та Шевченківський райони міста. Внаслідок атаки у Новобаварському районі загорівся приватний житловий будинок. Інформації щодо поранених на момент публікації не надходило.

Ближче до 06:00 ранку вибухи прогриміли і у Запорізькій області та Запоріжжі. Про це повідомляв голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Згодом посадовець розповів про наслідки атаки на Запоріжжя. Ворог вдарив по об'єкту промислової інфраструктури міста.

"Минулося без постраждалих", — зазначив Федоров.

Вибухи на ранок також було у Херсоні, писали у місцевих пабліках. Попередньо, ворог застосував КАБ для удару по регіону.

Близько 06:00 години у Кривому Розі також було чутно вибухи. Місцеві медіа писали про звуки роботи сил протиповітряної оборони у місті. Повітряні сили перед цим інформували про рух ворожого БпЛА у напрямку Кривого Рогу.

Інформація щодо наслідків нічного обстрілу встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 6 травня розпочався режим тиші, який проголосила Україна.

Напередодні під час масованої атаки по Україні 26 людей загинули і 74 зазнали поранень: Фокус розповідав, що відомо про наслідки обстрілу.