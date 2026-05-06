Розпочався режим тиші, який проголосила Україна: що фіксують у повітряному просторі

У ніч на 6 травня, після опівночі, Україна перейшла у режим тиші у війні з Росією. Київ очікує на відповідні дії з боку Москви.

Упродовж перших кількох годин дії режиму тиші у кількох областях України проголошували повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА. Фокус зібрав усе, що відомо.

У перші хвилини з моменту, як режим тиші набув чинності, ЗМІ повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух кількох ворожих БпЛА у напрямку міста.

Упродовж наступних кількох годин Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у Харківській області. Зокрема було зафіксовано дрони у напрямку Харкова.

Скриншот | попередження Повітряних сил про загрозу БпЛА у перші години режиму тиші

Інформації щодо влучань чи наслідків на момент публікації не надходило. Також моніторингові канали не фіксували нових пусків ударних БпЛА з території РФ чи окупованих регіонів.

Україна оголосила режим тиші: що відомо

Увечері 4 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна запроваджує режим припинення вогню, який набуде чинності об 00:00 годині у ніч із 5 на 6 травня. Водночас Київ залишив за собою право діяти дзеркально у відповідь на дії Росії.

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив після цього, що цей режим тиші є "серйозною пропозицією припинення війни". 6 травня продемонструє, чого насправді хоче Росія, зазначив міністр.

Згодом у Держдумі РФ відреагували на пропозицію Володимира Зеленського: там назвали цей крок "тактичним вивертом" і заявили, що у президента є особисті мотиви для цього.