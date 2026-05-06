Начался режим тишины, который провозгласила Украина: что фиксируют в воздушном пространстве

В ночь на 6 мая, после полуночи, Украина перешла в режим тишины в войне с Россией. Киев ожидает ответных действий со стороны Москвы.

В течение первых нескольких часов действия режима тишины в нескольких областях Украины провозглашали воздушную тревогу из-за угрозы российских БпЛА. Фокус собрал все, что известно.

В первые минуты с момента, как режим тишины вступил в силу, СМИ сообщили о звуках взрывов в Днепре. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении нескольких вражеских БпЛА в направлении города.

В течение следующих нескольких часов Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в Харьковской области. В частности были зафиксированы дроны в направлении Харькова.

Скриншот | предупреждения Воздушных сил об угрозе БпЛА в первые часы режима тишины

Информации о попаданиях или последствиях на момент публикации не поступало. Также мониторинговые каналы не фиксировали новых пусков ударных БПЛА с территории РФ или оккупированных регионов.

Відео дня

Украина объявила режим тишины: что известно

Вечером 4 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вводит режим прекращения огня, который вступит в силу в 00:00 часов в ночь с 5 на 6 мая. В то же время Киев оставил за собой право действовать зеркально в ответ на действия России.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил после этого, что этот режим тишины является "серьезным предложением прекращения войны". 6 мая продемонстрирует, чего на самом деле хочет Россия, отметил министр.

Впоследствии в Госдуме РФ отреагировали на предложение Владимира Зеленского: там назвали этот шаг "тактической уловкой" и заявили, что у президента есть личные мотивы для этого.