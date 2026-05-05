26 людей загинули, 74 — поранені: що відомо про наслідки масованого удару РФ по Україні 5 травня

5 травня російські війська здійснили масовану серію ударів по кількох українських містах і регіонах, застосовуючи керовані авіабомби, балістичні ракети та ударні безпілотники. Під вогнем опинилися Запоріжжя, Краматорськ, Дніпро та Полтавська область — удари припали як по житловій забудові, так і по об’єктах цивільної інфраструктури.

За уточненими даними, внаслідок цих атак загинули 26 людей, ще щонайменше 74 отримали поранення. Варто зазначити, що обстріли відбулися за кілька днів до 9 травня та напередодні заявленого Росією "перемир'я".

Фокус зібрав усю відому на цей момент інформацію про наслідки атак у різних регіонах України.

Удар ЗС РФ по Запоріжжю 5 травня — загинуло 12 людей

Російські війська 5 травня здійснили тривалу атаку на Запоріжжя, яка розпочалася ще зранку і фактично тривала до пізнього вечора. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров протягом усього дня у своєму Telegram-каналі оперативно повідомляв про перебіг подій, наслідки ударів та оновлював дані щодо постраждалих і загиблих.

Спочатку йшлося про незначні руйнування — у місті було пошкоджено будівлю в одному з районів, попередньо без жертв. Втім, уже згодом ситуація ускладнилася: ворог завдав повторних ударів, зокрема із застосуванням керованих авіабомб. Під обстрілами опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура — підприємства, СТО, автомийка, магазин, виникли пожежі, згоріли автомобілі.

Упродовж дня кількість постраждалих постійно зростала. Люди зазнавали уламкових поранень, контузій і вибухових травм, частину з них госпіталізували, деякі перебувають у важкому стані. Повітряна тривога в місті тривала майже безперервно, а влада неодноразово попереджала про загрозу нових ударів — від КАБів до балістичних ракет і дронів.

Станом на вечір, за оновленими даними, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 37 отримали поранення. У Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими.

Удар РФ по центру Краматорська 5 травня — є загиблі та поранені

5 травня російські війська завдали авіаудару по Краматорську. Близько 17:00 у центральній частині міста пролунав потужний вибух — зафіксовано влучання керованих авіабомб, після чого спалахнули пожежі. Краматорська міська рада підтвердила, що під ударом опинився саме центр, а міський голова Олександр Гончаренко повідомив про перших постраждалих.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що російські війська скинули на місто три фугасні авіабомби. У перші години після атаки стало відомо про загиблих і поранених. На місці одразу розпочали роботу екстрені служби — рятувальники, поліція, медики та комунальні служби. Вони ліквідовували наслідки удару та обстежували пошкоджені будинки, адже під завалами могли залишатися люди.

Упродовж вечора інформація уточнювалася, і кількість жертв зростала. Станом на 21:20 відомо про 5 загиблих і 13 поранених.

Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 16 багатоповерхівок, 4 адміністративні будівлі, 2 громадські заклади та 14 автомобілів.

Росіяни атакували Дніпро 5 травня — є жертви

Увечері 5 травня російські війська атакували Дніпро. Близько 19:50 у місті пролунала серія вибухів — перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну повітряну ціль, що рухалася у напрямку міста. Після ударів на одному з підприємств виникла масштабна пожежа, над районом ураження піднявся густий дим, який було видно з різних частин міста.

Про наслідки атаки протягом вечора повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, уточнюючи інформацію щодо постраждалих. Спочатку йшлося про поранених, однак згодом дані оновлювалися — кількість жертв зростала.

Станом на пізній вечір відомо про 3 загиблих і щонайменше 16 постраждалих. Серед поранених є люди у важкому та вкрай важкому стані, більшість госпіталізовано, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Обстріл Полтавської області 5 травня — 4 людини загинули

У ніч на 5 травня російські війська здійснили комбіновану атаку по Полтавській області, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Про наслідки обстрілу протягом ранку повідомляв начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, уточнюючи інформацію щодо руйнувань і постраждалих.

Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі. Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, а також залізничну інфраструктуру. Через руйнування без газопостачання залишилися 3480 абонентів.

Спочатку повідомлялося про 4 загиблих і 31 пораненого, однак згодом дані уточнювалися. Станом на ранок кількість жертв зросла до п’яти, серед них — працівники нафтогазового підприємства та рятувальники, які працювали на місці удару. Водночас пізніше було уточнено, що один із загиблих перебував на території Харківської області, тож остаточно на Полтавщині підтверджено 4 загиблих.

Кількість поранених також зросла — до 37 осіб, серед них є люди у тяжкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

У зв’язку з трагедією 5 і 6 травня в Полтавській області оголошено дні жалоби.

Нагадаємо, що в ніч на 5 травня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Основними цілями стали об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури в кількох регіонах. Унаслідок ударів зафіксовано загиблі та поранені в різних областях країни. Найбільших втрат зазнала Полтавщина, також постраждали Дніпропетровська, Харківська, Чернігівська області, Запоріжжя та Київщина — загалом десятки людей отримали поранення, є руйнування житлової та критичної інфраструктури.

Також Фокус писав, що 5 травня "Шахед" атакував центр Чернігова та Корюківський район, влучивши по адміністративній будівлі окружної прокуратури. Внаслідок удару пошкоджено службові автомобілі, є двоє постраждалих.