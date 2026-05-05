26 человек погибли, 74 — ранены: что известно о последствиях массированного удара РФ по Украине 5 мая

5 мая российские войска совершили массированную серию ударов по нескольким украинским городам и регионам, применяя управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под огнем оказались Запорожье, Краматорск, Днепр и Полтавская область — удары пришлись как по жилой застройке, так и по объектам гражданской инфраструктуры.

По уточненным данным, в результате этих атак погибли 26 человек, еще по меньшей мере 74 получили ранения. Стоит отметить, что обстрелы произошли за несколько дней до 9 мая и накануне заявленного Россией "перемирия".

Фокус собрал всю известную на данный момент информацию о последствиях атак в разных регионах Украины.

Удар ВС РФ по Запорожью 5 мая — погибло 12 человек

Российские войска 5 мая осуществили длительную атаку на Запорожье, которая началась еще утром и фактически продолжалась до позднего вечера. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в течение всего дня в своем Telegram-канале оперативно сообщал о ходе событий, последствиях ударов и обновлял данные о пострадавших и погибших.

Сначала речь шла о незначительных разрушениях — в городе было повреждено здание в одном из районов, предварительно без жертв. Впрочем, уже потом ситуация осложнилась: враг нанес повторные удары, в том числе с применением управляемых авиабомб. Под обстрелами оказались жилые дома и гражданская инфраструктура — предприятия, СТО, автомойка, магазин, возникли пожары, сгорели автомобили.

В течение дня количество пострадавших постоянно росло. Люди получали осколочные ранения, контузии и взрывные травмы, часть из них госпитализировали, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Воздушная тревога в городе продолжалась почти непрерывно, а власти неоднократно предупреждали об угрозе новых ударов — от КАБов до баллистических ракет и дронов.

По состоянию на вечер, по обновленным данным, в результате атаки погибли 12 человек, еще 37 получили ранения. В Запорожье объявлен день траура по погибшим.

Удар РФ по центру Краматорска 5 мая — есть погибшие и раненые

5 мая российские войска нанесли авиаудар по Краматорску. Около 17:00 в центральной части города прогремел мощный взрыв — зафиксировано попадание управляемых авиабомб, после чего вспыхнули пожары. Краматорский городской совет подтвердил, что под ударом оказался именно центр, а городской голова Александр Гончаренко сообщил о первых пострадавших.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин уточнил, что российские войска сбросили на город три фугасные авиабомбы. В первые часы после атаки стало известно о погибших и раненых. На месте сразу начали работу экстренные службы — спасатели, полиция, медики и коммунальные службы. Они ликвидировали последствия удара и обследовали поврежденные дома, ведь под завалами могли оставаться люди.

В течение вечера информация уточнялась, и количество жертв росло. По состоянию на 21:20 известно о 5 погибших и 13 раненых.

В результате удара повреждены по меньшей мере 16 многоэтажек, 4 административных здания, 2 общественных заведения и 14 автомобилей.

Россияне атаковали Днепр 5 мая — есть жертвы

Вечером 5 мая российские войска атаковали Днепр. Около 19:50 в городе прогремела серия взрывов — перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной воздушной цели, которая двигалась в направлении города. После ударов на одном из предприятий возник масштабный пожар, над районом поражения поднялся густой дым, который был виден из разных частей города.

О последствиях атаки в течение вечера сообщал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, уточняя информацию о пострадавших. Сначала речь шла о раненых, однако впоследствии данные обновлялись — количество жертв росло.

По состоянию на поздний вечер известно о 3 погибших и по меньшей мере 16 пострадавших. Среди раненых есть люди в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, большинство госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь.

Обстрел Полтавской области 5 мая — 4 человека погибли

В ночь на 5 мая российские войска совершили комбинированную атаку по Полтавской области, применив ракеты и ударные беспилотники. О последствиях обстрела в течение утра сообщал начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, уточняя информацию о разрушениях и пострадавших.

Зафиксированы прямые попадания и падения обломков на двух локациях в Полтавском районе. В результате атаки повреждено промышленное предприятие, а также железнодорожная инфраструктура. Из-за разрушений без газоснабжения остались 3480 абонентов.

Сначала сообщалось о 4 погибших и 31 раненом, однако впоследствии данные уточнялись. По состоянию на утро количество жертв возросло до пяти, среди них — работники нефтегазового предприятия и спасатели, которые работали на месте удара. В то же время позже было уточнено, что один из погибших находился на территории Харьковской области, поэтому окончательно на Полтавщине подтверждено 4 погибших.

Количество раненых также возросло — до 37 человек, среди них есть люди в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В связи с трагедией 5 и 6 мая в Полтавской области объявлены дни траура.

Напомним, что в ночь на 5 мая российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники. Основными целями стали объекты энергетической и промышленной инфраструктуры в нескольких регионах. В результате ударов зафиксированы погибшие и раненые в разных областях страны. Наибольшие потери понесла Полтавская область, также пострадали Днепропетровская, Харьковская, Черниговская области, Запорожье и Киевщина — всего десятки людей получили ранения, есть разрушения жилой и критической инфраструктуры.

Также Фокус писал, что 5 мая "Шахед" атаковал центр Чернигова и Корюковский район, попав по административному зданию окружной прокуратуры. В результате удара повреждены служебные автомобили, есть двое пострадавших.