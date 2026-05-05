Обстрел Украины 5 мая: десятки раненых и погибшие, кадры последствий в регионах

В ночь на 5 мая враг массированно атаковал несколько регионов Украины ракетами и дронами. К сожалению, не обошлось без погибших.

Главными целями России этой ночью были объекты энергетической инфраструктуры.

Удар по Полтавской области в ночь на 5 мая

Трагической эта ночь выдалась для Полтавской области, в частности для Полтавского района, где ВС РФ атаковали объект нефтегазовой инфраструктуры, в результате чего погибли пять человек, еще более 30 получили ранения, три из которых — в тяжелом состоянии, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Среди погибших — три сотрудника нефтегазового предприятия и двое спасателей — Герой Украины, заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко, на счету которого — более 50 ликвидаций пожаров, и пожарный-спасатель Дмитрий Скрыль, посвятивший спасению людей более 20 лет.

В связи с гибельно спасателей в Полтаве объявлены два дня траура — 5 и 6 мая.

Как сообщили в ГСЧС, после первой атаки по энергетическому объекту россияне нанесли повторный удар ракетой, когда на месте уже были спасатели, которые ликвидировали пожар. 23 сотрудника Службы получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент всего известно о 37 раненых.

Также враг ударил по железнодорожной инфраструктуре в Полтаве. Вражеский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом, в результате чего произошел взрыв. Поврежден вагон, началось возгорание.

Обстрел Украины 5 мая: последствия на Харьковщине

В результате обстрела Харьковской области известно о четырех раненых и одном погибшем. Также есть прилет по железной дороге. Около 7:30 утра россияне атаковали железнодорожный состав в регионе. Благодаря системе оповещения сотрудники "Укрзалізниці" на момент удара находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

Ближе к утру ВС РФ ударили по Основянскому району Харькова ракетами, написал мэр Игорь Терехов. Одна упала на открытой территории, в результате чего взрывной водной ыли повреждены крыша и окна многоквартирного жилого дома. Еще одно попадание ракеты произошло у здания склада также в Основянском районе, повреждены складские помещения и автомобили.

Около 7:30 враг атаковал ударным дроном Холодногорский район Харькова, а затем группа "шахедов" направилась снова на Основянский район. По словам градоначальника, в результате продолжающейся атаки на Харьков уже есть пострадавшие, но точное их количество и состояние пока не называются.

Днепропетровская область — атака ВС РФ 5 мая

Враг более 20 раз атаковал пять районов области ракетой, авиабомбой, артиллерией и беспилотниками, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В результате ночного удара по Днепру ранен 62-летний мужчина. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Кроме жилой застройки есть повреждения на территории предприятия.

В Днепровском районе противник нанес удар по Слобожанской общине, повредив объект инфраструктуры.

В Самаровском районе под атакой была Перещепинская община. Повреждены агропредприятие, заправка, инфраструктура, частные дома.

В Никопольском районе россияне били по райцентру, Марганецкой, Красногригоревской, Томаковской и Мировской общинам. Повреждены лицей, автомобили и частный дом. Ранен человек.

Также российские оккупанты повредили здание храма в Синельниковском районе и ударили по инфраструктуре в Кривом Роге.

Черниговская область: прилет по областному центру и террор мирного населения

По информации Черниговской ОВА, россияне атаковали FPV-дронами села в Городнянской общине. Три человека пострадали в результате этих атак.

Утром 5 мая ВС РФ ударили по центру Чернигова. Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

На место выехали все экстренные службы. Три человека обратились к медикам с акубаротравмами. Им оказывают всю необходимую помощь.

По информации прес-сслужбы Черниговского горсовета, в результате удара повреждено административное здание. Также предварительно сообщений о пострадавших нет.

Как уточняет "Суспільне. Чернігів", "шахед" ударил по зданию Черниговской окружной прокуратуры.

В результате атаки повреждены автомобили и здание со стороны двора.

Также были удары и по Запорожью и Киевщине, где три человека получили ранения разной степени тяжести.

Всего за прошлую ночь враг выпустил по Украине 11 "Искандеров" и 164 ударных дрона. Попадание зафиксировано в 14 локациях.

