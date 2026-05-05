Атака РФ по Украине 5 мая: повреждены железнодорожные объекты в трех областях (видео)

В ночь на 5 мая и утром российская армия массировано атаковала несколько регионов Украины дронами и ракетами. Под ударом оказалась и железная дорога.

Сразу в трех областях зафиксированы попадания по объектам "Укрзалізниці" — в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Около 7:30 врагу ударил дроном по составу на Харьковщине, уничтожив вагон.

"Но главное – люди в безопасности. Сработал мониторинговый центр, благодаря чему проводница вовремя перешла в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была защищена. Предварительно – без пострадавших", — подчеркнул чиновник.

В Полтавской области вражеский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом, в результате чего произошел взрыв. Поврежден вагон, началось возгорание.

Во время атаки ударного дрона по станции в Днепропетровской области был прврежден электровоз, который стоял на путях. Поезд остановили заренее в связи с у грозой с воздуха. Работники находились в укрытии, обошлось без пострадавших.

В результате вражеских ударов в Полтавском районе погибли двое спасателей, один из которых — Герой Украины. ВС РФ нанесли повторный удар, когда сотрудники ГСЧС приехали ликвидировать последствия атаки. 23 пожарника ранены, трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи. Также погибли три сотрудника компании "Нафтогаз".

Напомним, в ночь на 5 мая в Чебоксарах, столице Чувашской Республики РФ сообщали об атаке FP-5 "Фламинго" по заводу АО ВНИИР-Прогресс, который создает навигационные модули для ракет и БПЛА. Утром атака повторилась, но в этот раз прилетели дроны.

