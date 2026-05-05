"Обалдеть": дроны повторно атаковали завод в Чувашии, в соцсетях появилось видео

В Чебоксарах ударили по заводу, который производит модули для российских ракет, в соцсетях предположили атаку ракетой "Фламинго", причем сами жители Чебоксар сообщали о "двух громких звуках грохота" около семи утра и зафиксировали пролет дронов.

В ночь на 5 мая в Чебоксарах, столице Чувашской Республики РФ сообщали об атаке FP-5 "Фламинго" по заводу АО ВНИИР-Прогресс, который создает навигационные модули для ракет и БПЛА. Утром атака повторилась, но в этот раз прилетели дроны, на момент написания материала в Чебоксарах снова прозвучала воздушная сирена и отменили уроки в школах, Фокус собрал все, что известно.

На АО "Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения" (ВНИИР) после удара начался пожар. Местные власти об атаке сообщили крайне скупо.

"Ночью 5 мая в Чебоксарах и Чебоксарском районе произошла атака БПЛА. По сообщению главы Чувашии, утром были зафиксированы повторные удары по зданию в Чебоксарах… глава Чувашии Олег Николаев подтвердил инцидент… после происшествия на места предполагаемых ударов выехали оперативные службы и специалисты профильных ведомств. На территориях проводятся работы по обследованию и устранению последствий инцидента", - сказано в официальном сообщении.

При этом местные Telegram-каналы иносказательно сообщают о "хлопках" и "звуках грохота", пока местные жители постят видео с пролетом дронов.

"Обалдеть, у нас тут дрон летит, офигеть, я в шоке", — сообщают горожане, опубликовавшие видео.

А в комментариях жители Чебоксар, как оказалось, вполне осознают, почему именно их город стал целью: " У нас два очень хороших предприятия нацеленные на военную помощь… Потому что тут делают беспилотники в Украину…Украина опомнилась и решила бомбануть нас".

Также они напрямую заявляют, что ночью слышали взрыв от ракеты, а не от дрона.

По предварительным данным, после удара на территории предприятия вспыхнул пожар АО ВНИИР-Прогресс. Местные паблики сообщают, что завод продолжает гореть. И прямо подтверждают, что именно этот завод стал целью.

А около 8:30 появились сообщения о повторных взрывах, которых было около шести: в районе аэропорта и возле завода.

Напомним, АО ВНИИР-Прогресс является производителем защищенных от помех навигационных адаптивных модулей "Комета". Такие модули Россия использует в БпЛА, крылатых и баллистических ракетах. Предприятие уже было атаковано несколько раз: в ночь на 9 июня 2025 года, также атаковано в июле и в конце ноября 2025 года.

В Генштабе ВСУ на данный момент атаку не комментировали.

В ночь на 5 мая как минимум в 18 регионах России была объявлена сирена о ракетной опасности. Впервые о такой угрозе объявили за 2000 километров от границы с Украиной в Ханты-Мансийском автономном округе России.

Также был атакован крупный НПЗ в Ленинградской области РФ.