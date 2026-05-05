"Очманіти": дрони повторно атакували завод у Чувашії, у соцмережах з'явилося відео

У Чебоксарах вдарили по заводу, який виробляє модулі для російських ракет, у соцмережах припустили атаку ракетою "Фламінго", до того ж самі мешканці Чебоксар повідомляли про "два гучні звуки гуркоту" близько сьомої ранку і зафіксували проліт дронів.

У ніч на 5 травня в Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки РФ повідомляли про атаку FP-5 "Фламінго" по заводу АТ ВНДІР-Прогрес, який створює навігаційні модулі для ракет і БПЛА. Вранці атака повторилася, але цього разу прилетіли дрони, на момент написання матеріалу в Чебоксарах знову пролунала повітряна сирена і скасували уроки в школах, Фокус зібрав усе, що відомо.

На АТ "Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування" (ВНДІР) після удару почалася пожежа. Місцева влада про атаку повідомила вкрай скупо.

"Вночі 5 травня в Чебоксарах і Чебоксарському районі сталася атака БПЛА. За повідомленням глави Чувашії, вранці було зафіксовано повторні удари по будівлі в Чебоксарах... глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив інцидент... після події на місця передбачуваних ударів виїхали оперативні служби та фахівці профільних відомств. На територіях проводять роботи з обстеження та усунення наслідків інциденту", — ідеться в офіційному повідомленні.

При цьому місцеві Telegram-канали алегорично повідомляють про "хлопки" і "звуки гуркоту", поки місцеві жителі постять відео з прольотом дронів.

"Обалдеть, у нас тут дрон летить, офігеть, я в шоці", — повідомляють городяни, які опублікували відео.

А в коментарях жителі Чебоксар, як виявилося, цілком усвідомлюють, чому саме їхнє місто стало ціллю: "У нас два дуже хороших підприємства націлені на військову допомогу... Тому що тут роблять безпілотники в Україну... Україна схаменулася і вирішила бомбанути нас".

Також вони прямо заявляють, що вночі чули вибух від ракети, а не від дрона.

За попередніми даними, після удару на території підприємства спалахнула пожежа АТ ВНДІР-Прогрес. Місцеві пабліки повідомляють, що завод продовжує горіти. І прямо підтверджують, що саме цей завод став ціллю.

А близько 8:30 з'явилися повідомлення про повторні вибухи, яких було близько шести: у районі аеропорту та біля заводу.

Нагадаємо, АТ ВНДІР-Прогрес є виробником захищених від перешкод навігаційних адаптивних модулів "Комета". Такі модулі Росія використовує в БпЛА, крилатих і балістичних ракетах. Підприємство вже було атаковано кілька разів: у ніч на 9 червня 2025 року, також атаковано в липні та наприкінці листопада 2025 року.

У Генштабі ЗСУ наразі атаку не коментували.

У ніч на 5 травня щонайменше у 18 регіонах Росії було оголошено сирену про ракетну небезпеку. Вперше про таку загрозу оголосили за 2000 кілометрів від кордону з Україною в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії.

Також було атаковано великий НПЗ у Ленінградській області РФ.