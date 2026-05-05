Атака РФ по Україні 5 травня: пошкоджено залізничні об'єкти в трьох областях (відео)

У ніч на 5 травня та вранці російська армія масовано атакувала кілька регіонів України дронами та ракетами. Під ударом опинилася і залізниця.

Одразу в трьох областях зафіксовано влучання по об'єктах "Укрзалізниці" — у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській, повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба.

Близько 7:30 ворог вдарив дроном по потягу на Харківщині, знищивши вагон.

"Але головне — люди в безпеці. Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була захищена. Попередньо — без постраждалих", — наголосив чиновник.

У Полтавській області ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом, унаслідок чого стався вибух. Пошкоджено вагон, почалося загоряння.

Під час атаки ударного дрона по станції в Дніпропетровській області було пошкоджено електровоз, який стояв на коліях. Поїзд зупинили заздалегідь у зв'язку з грозою з повітря. Працівники перебували в укритті, обійшлося без постраждалих.

Унаслідок ворожих ударів у Полтавському районі загинули двоє рятувальників, один із яких — Герой України. ЗС РФ завдали повторного удару, коли співробітники ДСНС приїхали ліквідувати наслідки атаки. 23 пожежників поранено, троє у важкому стані. За їхнє життя борються лікарі. Також загинули три співробітники компанії "Нафтогаз".

Нагадаємо, в ніч на 5 травня в Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки РФ повідомляли про атаку FP-5 "Фламінго" по заводу АТ ВНДІР-Прогрес, що створює навігаційні модулі для ракет і БПЛА. Вранці атака повторилася, але цього разу прилетіли дрони.

