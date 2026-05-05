Обстріл України 5 травня: десятки поранених і загиблі, кадри наслідків у регіонах

У ніч на 5 травня ворог масовано атакував кілька регіонів України ракетами та дронами. На жаль, не обійшлося без загиблих.

Головними цілями Росії цієї ночі були об'єкти енергетичної інфраструктури.

Удар по Полтавській області в ніч на 5 травня

Трагічною ця ніч видалася для Полтавської області, зокрема для Полтавського району, де ЗС РФ атакували об'єкт нафтогазової інфраструктури, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, ще понад 30 дістали поранення, троє з яких — у важкому стані, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Серед загиблих — три співробітники нафтогазового підприємства і двоє рятувальників — Герой України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко, на рахунку якого — понад 50 ліквідацій пожеж, і пожежник-рятувальник Дмитро Скриль, який присвятив порятунку людей понад 20 років.

У зв'язку із загибеллю рятувальників у Полтаві оголошено два дні жалоби — 5 і 6 травня.

Як повідомили в ДСНС, після першої атаки по енергетичному об'єкту росіяни завдали повторного удару ракетою, коли на місці вже були рятувальники, які ліквідували пожежу. 23 співробітники Служби дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі всього відомо про 37 поранених.

Також ворог вдарив по залізничній інфраструктурі в Полтаві. Ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом, унаслідок чого стався вибух. Пошкоджено вагон, почалося загоряння.

Обстріл України 5 травня: наслідки на Харківщині

Унаслідок обстрілу Харківської області відомо про чотирьох поранених і одного загиблого. Також є приліт залізницею. Близько 7:30 ранку росіяни атакували залізничний склад у регіоні. Завдяки системі оповіщення співробітники "Укрзалізниці" на момент удару перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

Ближче до ранку ЗС РФ вдарили по Основ'янському району Харкова ракетами, написав мер Ігор Терехов. Одна впала на відкритій території, внаслідок чого вибуховим бризом було пошкоджено дах і вікна багатоквартирного житлового будинку. Ще одне влучання ракети сталося біля будівлі складу також в Основ'янському районі, пошкоджено складські приміщення та автомобілі.

Близько 7:30 ворог атакував ударним дроном Холодногірський район Харкова, а потім група "шахедів" попрямувала знову на Основ'янський район. За словами градоначальника, унаслідок атаки на Харків, яка триває, уже є постраждалі, але точна їхня кількість і стан поки не називаються.

Дніпропетровська область — атака ЗС РФ 5 травня

Ворог понад 20 разів атакував п'ять районів області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Унаслідок нічного удару по Дніпру поранено 62-річного чоловіка. У важкому стані його госпіталізовано. Крім житлової забудови є пошкодження на території підприємства.

У Дніпровському районі противник завдав удару по Слобожанській громаді, пошкодивши об'єкт інфраструктури.

У Самарівському районі під атакою була Перещепинська громада. Пошкоджено агропідприємство, заправку, інфраструктуру, приватні будинки.

У Нікопольському районі росіяни гатили по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Томаківській та Мирівській громадах. Пошкоджено ліцей, автомобілі та приватний будинок. Поранено людину.

Також російські окупанти пошкодили будівлю храму в Синельниківському районі та вдарили по інфраструктурі в Кривому Розі.

Чернігівська область: приліт по обласному центру і терор мирного населення

За інформацією Чернігівської ОВА, росіяни атакували FPV-дронами села в Городнянській громаді. Три людини постраждали внаслідок цих атак.

Уранці 5 травня ЗС РФ вдарили по центру Чернігова. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

На місце виїхали всі екстрені служби. Три людини звернулися до медиків з акубаротравмами. Їм надають усю необхідну допомогу.

За інформацією пресслужби Чернігівської міськради, внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю. Також попередньо повідомлень про постраждалих немає.

Як уточнює "Суспільне. Чернігів", "шахед" ударив по будівлі Чернігівської окружної прокуратури.

Унаслідок атаки пошкоджено автомобілі та будівлю з боку двору.

Також були удари і по Запоріжжю та Київщині, де троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загалом за минулу ніч ворог випустив по Україні 11 "Іскандерів" і 164 ударних дрони. Потрапляння зафіксовано в 14 локаціях.

