Перемир'я 6 травня: політолог пояснив, навіщо Україна пішла на цей крок

Україна оголосила про введення режиму припинення вогню, який має стартувати опівночі з 5 на 6 травня. Перед цим кремлівський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив про перемир'я 8 і 9 травня.

На думку політолога Ігоря Чаленка, український маневр із перемир'ям з 00:00 6 травня — спроба якраз нав'язати свій порядок денний і свій темп Росії. Про це він розповів в ефірі "Київ 24".

"У принципі, навіщо говорити про якісь пропагандистські заходи в центрі Москви, паради, які освячують подальшу війну проти України? Якщо Путін дійсно хоче завершення війни, можна і на кілька днів раніше вийти на режим припинення вогню", — зазначив він.

Чаленко також звертає увагу на різницю у форматах:

"Якщо Кремль говорить про дві доби, 8 і 9 травня, то Зеленський вказав не безстрокове перемир'я, де ми працюємо за принципом дзеркальності. Якщо росіяни будуть на нас нападати, то відповідно будемо відповідати".

За його словами, це якраз і показує, що Київ навіть більше зацікавлений у завершенні війни.

"Але це можна вважати як певний політичний маневр з обох сторін, тому що ми ж бачимо насправді, що росіяни не зацікавлені в швидкому завершенні війни. Ну а ми перебуваємо в стані стратегічної оборони з контрнаступальними діями, плюс паралельно атакуються дипстрайками і Чебоксари вночі, наприклад, і багато чого іншого цікавого", — констатує політолог.

Тому говорити тут про якесь саме реальне перемир'я поки що не доводиться. Справа в іншому:

"Це якраз нав'язування своїх правил з тієї точки зору, що якщо росіяни не йдуть на перемир'я з 00:00 годин 6 травня, тоді жодні оголошення Путіним перемир'я 8-9 травня, по суті, не діють, і навіть ті самі безпілотники, які, цілком імовірно, можуть з'явитися на параді в Москві, це якраз знімає з нас певний елемент відповідальності перед зовнішніми партнерами з цього приводу. Ми таким чином захищаємо нашу позицію".

Чаленко також нагадав, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився бути присутнім на параді перемоги, хоча й мав зустрітися з главою Кремля.

"Тобто можливість появи українських безпілотників я особисто розцінюю, як високу. Хоча, звісно, можуть бути різні кулуарні спроби непублічно домовитися щодо цього, але поки що все дійсно залежить від Путіна. Якщо він не переходить на режим припинення вогню з 00:00 години, то ми розуміємо, які сценарії можуть очікувати під час пропагандистського заходу в центрі Москви", — підсумував гість ефіру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна запроваджує режим тиші з 00:00 у ніч з 5 на 6 травня. За його словами, українська сторона не отримувала жодних офіційних звернень щодо умов припинення бойових дій, про які раніше повідомлялося в російських медіа та соцмережах.

4 травня в Міністерстві оборони РФ заявили, що за наказом керівництва Кремля на 8 і 9 травня оголошується режим припинення вогню на фронті. У російському відомстві також висловили очікування, що українська сторона нібито підтримає цю ініціативу і діятиме аналогічно.

Зеленський заявив, що офіційно не отримувала жодних пропозицій щодо припинення вогню. За його словами, на тлі щоденних обстрілів і бойових дій подібні заяви з боку РФ виглядають нещирими і цинічними.