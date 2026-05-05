Перемирие 6 мая: политолог объяснил, зачем Украина пошла на этот шаг

Украина объявила о введении режима прекращения огня, который должен стартовать в полночь с 5 на 6 мая. Перед этим кремлевский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил о перемирии 8 и 9 мая.

По мнению политолога Игоря Чаленко, украинские маневр с перемирием с 00:00 6 мая — попытка как раз навязать свою повестку дня и свой темп России. Об этом он рассказал в эфире "Киев 24".

"В принципе, зачем говорить о каких-то пропагандистских мероприятиях в центре Москвы, парады, которые освящают дальнейшую войну против Украины? Если Путин действительно хочет завершения войны, можно и на несколько дней раньше выйти на режим прекращения огня", — отметил он.

Чаленко также обращает внимание на разницу в форматах:

"Если Кремль говорит про двое суток, 8 и 9 мая, то Зеленский указал не бессрочное перемирие, где мы работаем по принципу зеркальности. Если россияне будут на нас нападать, то соответственно будем отвечать".

По его словам, это как раз и показывает, что Киев даже больше заинтересован в завершении войны.

"Но это можно считать как определенный политический маневр с обеих сторон, потому что мы же видим на самом деле, что россияне не заинтересованы в скором завершении войны. Ну а мы находимся в состоянии стратегической обороны с контрнаступательными действиями, плюс параллельно атакуются дипстрайками и Чебоксары ночью, например, и много чего другого интересного", — констатирует политолог.

Поэтому говорить тут про какое-то именно реальное перемирие пока что не приходится. Дело в другом:

"Это как раз навязывание своих правил с той точки, что если россияне не идут на перемирие с 00:00 часов 6 мая, тогда никакие объявления Путиным перемирия 8-9 мая по сути не действуют, и даже те самые беспилотники, которые, вполне вероятно, могут появиться на параде в Москве, это как раз снимает с нас определенный элемент ответственности перед внешними партнерами на этот счет. Мы таким образом защищаем нашу позицию".

Чаленко также напомнил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался присутствовать на параде победы, хотя и встретиться с главой Кремля.

"То есть возможность появления украинских беспилотников я лично расцениваю, как высокую . Хотя, конечно, могут быть разные кулуарные попытки непублично договориться на этот счет, но пока что все действительно зависит от Путина. Если он не переходит на режим прекращения огня с 00:00 часов, то мы понимаем, какие сценарии могут ожидать во время пропагандистского мероприятия в центре Москвы", — подытожил гость эфира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина вводит режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. По его словам, украинская сторона не получала никаких официальных обращений об условиях прекращения боевых действий, о которых ранее сообщалось в российских медиа и соцсетях.

4 мая в Министерстве обороны РФ заявили, что по приказу руководства Кремля на 8 и 9 мая объявляется режим прекращения огня на фронте. В российском ведомстве также выразили ожидания, что украинская сторона якобы поддержит эту инициативу и будет действовать аналогично.

Зеленский заявил официально не получала никаких предложений по прекращению огня. По его словам, на фоне ежедневных обстрелов и боевых действий подобные заявления со стороны РФ выглядят неискренними и циничными.