Днепр накрыл густой черный дым после взрывов: РФ ударила по местному предприятию (фото)

Вечером 5 мая российские войска атаковали Днепр, в результате чего на одном из предприятий города возник пожар. Данные о возможных пострадавших пока уточняются.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. По информации издания "Суспільне Дніпро", взрывы в городе начали раздаваться примерно в 19:50. Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о движении скоростной воздушной цели в направлении Днепра, предупреждая об угрозе удара.

После серии взрывов в городе был зафиксирован пожар на территории предприятия. Местные жители сообщали о густом дыме, который быстро начал подниматься над районом поражения и затягивать небо над городом.

Наслідки удару ЗС РФ по Дніпру 5 травня Фото: Дніпро оперативний

"Густым черным дымом затягивает небо над городом", — пишут местные паблики.

Сейчас информация о масштабе разрушений и последствий удара пока уточняется соответствующими службами.

Кроме того, председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа около 18:30 отмечал, что 5 мая враг продолжил массированные удары по области. Всего за сутки зафиксировано более 80 атак по двум районам с применением артиллерии и беспилотников.

На Никопольщине под обстрелы попали Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская и Мировская громады. В частности, на месте попаданий повреждены предприятия, объекты инфраструктуры, больница, лицей, магазины, частные дома и автомобили. По официальным данным, в результате атак один человек погиб, еще 13 получили ранения. Также в больнице остается тяжело раненый 56-летний мужчина. В то же время на Криворожье российские войска ударили по Зеленодольской громаде — там повреждено отделение почтовой связи.

Напомним, что сегодня российские войска также нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки в городе возникли пожары. По предварительным данным, ранения получили 8 человек, а один житель города погиб.

Кроме того, сегодня около 17:00 в Краматорске российские войска ударили управляемыми авиабомбами по центральной части города. После взрыва возникли пожары. По данным властей, по городу было сброшено по меньшей мере три авиабомбы.