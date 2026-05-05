Дніпро накрив густий чорний дим після вибухів: РФ вдарила по місцевому підприємству (фото)

Увечері 5 травня російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого на одному з підприємств міста виникла пожежа. Дані про можливих постраждалих наразі уточнюються.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа. За інформацією видання "Суспільне Дніпро", вибухи у місті почали лунати приблизно о 19:50. Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про рух швидкісної повітряної цілі в напрямку Дніпра, попереджаючи про загрозу удару.

Після серії вибухів у місті було зафіксовано пожежу на території підприємства. Місцеві жителі повідомляли про густий дим, який швидко почав підійматися над районом ураження та затягувати небо над містом.

Наслідки удару ЗС РФ по Дніпру 5 травня Фото: Дніпро оперативний

"Густим чорним димом затягує небо над містом", — пишуть місцеві пабліки.

Наразі інформація щодо масштабу руйнувань і наслідків удару наразі уточнюється відповідними службами.

Крім того, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа близько 18:30 зазначав, що 5 травня ворог продовжив масовані удари по області. Загалом за добу зафіксовано понад 80 атак по двох районах із застосуванням артилерії та безпілотників.

На Нікопольщині під обстріли потрапили Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Зокрема, на місці влучань пошкоджені підприємства, об’єкти інфраструктури, лікарня, ліцей, магазини, приватні будинки та автомобілі. За офіційними даними, внаслідок атак одна людина загинула, ще 13 дістали поранення. Також у лікарні залишається важкопоранений 56-річний чоловік. Водночас на Криворіжжі російські війська вдарили по Зеленодольській громаді — там пошкоджено відділення поштового зв’язку.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська також завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті виникли пожежі. За попередніми даними, поранення отримали 8 людей, а одни мешканець міста загинув.

Крім того, сьогодні близько 17:00 у Краматорську російські війська вдарили керованими авіабомбами по центральній частині міста. Після вибуху виникли пожежі. За даними влади, по місту було скинуто щонайменше три авіабомби.