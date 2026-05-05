Росіяни вдарили КАБом по центру Краматорська: у місті спалахнули пожежі, є загиблі (фото)
5 травня близько 17:00 у Краматорську пролунав потужний вибух після російського удару керованою авіабомбою по центральній частині міста. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, є загиблі, також у місті зафіксовано перебої з електропостачанням.
Зокрема, спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко у своєму Telegram-каналі опублікувала відео, на якому видно наслідки російського удару по Краматорську. За її словами, вибух стався в центральній частині міста: там виникли пожежі, а на вулицях, як видно на кадрах, залишилися тіла загиблих.
Поширене відео прокоментував український блогер Денис Казанський. Він опублікував ті ж кадри та зазначив, що російські війська скинули КАБ безпосередньо на центр міста, де перебували цивільні.
"Краматорськ. Росіяни скинули КАБ прямо на центр міста, по мирних людях. Є загиблі. Вони просять перемир’я на один день, щоб провести парад, а потім далі так само вбивати жителів Донбасу", — написав він.
За даними місцевих Telegram-каналів, близько 17:00 у місті пролунав потужний вибух. Після цього в окремих районах Краматорська почалися аварійні відключення електроенергії. Також повідомляється, що внаслідок удару загорілися автомобілі поблизу місця влучання. У пабліках станом на зараз пишуть про щонайменше шістьох загиблих, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко на момент публікації не коментував новий удар. Водночас раніше він повідомляв, що 4 травня громада зазнала щонайменше семи обстрілів. Тоді російські війська застосовували FPV-дрони та БпЛА, атакуючи різні райони міста, зокрема приватний сектор і житлову забудову. У результаті були пошкоджені будинки та автомобілі, при цьому, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що сьогодні російські війська також завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті виникли пожежі. За попередніми даними, поранення отримали 8 людей, а одни мешканець міста загинув.
Також Фокус писав, що 5 травня близько 10:00 російський "Шахед" атакував центр Чернігова та Корюківський район, унаслідок чого було пошкоджено адміністративну будівлю окружної прокуратури та службовий транспорт.