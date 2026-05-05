Російські окупанти атакували Запоріжжя декількома КАБами: є загиблий та поранені

Російські окупанти вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Ціллю ворога були різні підприємства.

Внаслідок атаки є поранені та загиблий. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, який опублікував відео з місця прильотів.

Після обстрілу у місті сталися декілька пожеж — горять автомобілі, магазин та підприємство. У місті пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.

Відомо про 8 постраждалих внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Усі вони були госпіталізовані до медзакладів. Також відомо про одну загиблу людину.

Також повідомляється про загрозу атаки ударними безпілотниками по місту.

Наслідки обстрілу Фото: Іван Федоров Наслідки обстрілу Фото: Іван Федоров Наслідки обстрілу Фото: Іван Федоров Наслідки обстрілу Фото: Іван Федоров

Раніше Фокус повдіомляв, що у ніч на 5 травня ворог масовано атакував кілька регіонів України ракетами та дронами. На жаль, не обійшлося без загиблих. Головними цілями Росії цієї ночі були об'єкти енергетичної інфраструктури.

Відео дня

Нагадаємо, ЗС РФ вдарили по залізниці в Україні.

Також повідомлялося, що політолог пояснив, навіщо Україна оголосила режим тиші з 6 травня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна запроваджує режим тиші з 00:00 у ніч з 5 на 6 травня. За його словами, українська сторона не отримувала жодних офіційних звернень щодо умов припинення бойових дій, про які раніше повідомлялося в російських медіа та соцмережах.

4 травня в Міністерстві оборони РФ заявили, що за наказом керівництва Кремля на 8 і 9 травня оголошується режим припинення вогню на фронті. У російському відомстві також висловили очікування, що українська сторона нібито підтримає цю ініціативу і діятиме аналогічно.

Зеленський заявив, що офіційно не отримувала жодних пропозицій щодо припинення вогню. За його словами, на тлі щоденних обстрілів і бойових дій подібні заяви з боку РФ виглядають нещирими і цинічними.