Российские оккупанты атаковали Запорожье несколькими КАБами: есть погибший и раненые

Российские оккупанты ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Целью врага были различные предприятия.

В результате атаки есть раненые и погибший. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, который опубликовал видео с места прилетов.

После обстрела в городе произошло несколько пожаров — горят автомобили, магазин и предприятие. В городе повреждены жилые дома, СТО и автомойка.

Известно о 8 пострадавших в результате российской атаки по Запорожью. Все они были госпитализированы в медучреждения. Также известно об одном погибшем человеке.

Также сообщается об угрозе атаки ударными беспилотниками по городу.

Последствия обстрела Фото: Иван Федоров Последствия обстрела Фото: Иван Федоров Последствия обстрела Фото: Иван Федоров Последствия обстрела Фото: Иван Федоров

Ранее Фокус сообщал, что в ночь на 5 мая враг массированно атаковал несколько регионов Украины ракетами и дронами. К сожалению, не обошлось без погибших. Главными целями России этой ночью были объекты энергетической инфраструктуры.

Відео дня

Напомним, ВС РФ ударили по железной дороге в Украине.

Также сообщалось, что политолог объяснил, зачем Украина объявила режим тишины с 6 мая.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина вводит режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. По его словам, украинская сторона не получала никаких официальных обращений относительно условий прекращения боевых действий, о которых ранее сообщалось в российских медиа и соцсетях.

4 мая в Министерстве обороны РФ заявили, что по приказу руководства Кремля на 8 и 9 мая объявляется режим прекращения огня на фронте. В российском ведомстве также выразили ожидание, что украинская сторона якобы поддержит эту инициативу и будет действовать аналогично.

Зеленский заявил, что официально не получала никаких предложений о прекращении огня. По его словам, на фоне ежедневных обстрелов и боевых действий подобные заявления со стороны РФ выглядят неискренними и циничными.