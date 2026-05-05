Россияне ударили КАБом по центру Краматорска: в городе вспыхнули пожары, есть погибшие (фото)
5 мая около 17:00 в Краматорске прогремел мощный взрыв после российского удара управляемой авиабомбой по центральной части города. В результате атаки вспыхнули пожары, есть погибшие, также в городе зафиксированы перебои с электроснабжением.
В частности, специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором видны последствия российского удара по Краматорску. По ее словам, взрыв произошел в центральной части города: там возникли пожары, а на улицах, как видно на кадрах, остались тела погибших.
Распространенное видео прокомментировал украинский блогер Денис Казанский. Он опубликовал те же кадры и отметил, что российские войска сбросили КАБ непосредственно на центр города, где находились гражданские.
"Краматорск. Россияне сбросили КАБ прямо на центр города, по мирным людям. Есть погибшие. Они просят перемирие на один день, чтобы провести парад, а потом дальше так же убивать жителей Донбасса", — написал он.
По данным местных Telegram-каналов, около 17:00 в городе прогремел мощный взрыв. После этого в отдельных районах Краматорска начались аварийные отключения электроэнергии. Также сообщается, что в результате удара загорелись автомобили вблизи места попадания. В пабликах по состоянию на сейчас пишут о по меньшей мере шести погибших, однако официального подтверждения этой информации нет.
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко на момент публикации не комментировал новый удар. В то же время ранее он сообщал, что 4 мая громада подверглась по меньшей мере семи обстрелам. Тогда российские войска применяли FPV-дроны и БПЛА, атакуя различные районы города, в частности частный сектор и жилую застройку. В результате были повреждены дома и автомобили, при этом, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
UPD: Впоследствии, около 18:40 Краматорский городской совет официально подтвердил российский удар по городу, отметив, что под огнем оказалась центральная часть. По словам городского головы Александра Гончаренко, по предварительным данным, есть пострадавшие.
В то же время глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что около 17:00 российские войска сбросили на Краматорск три фугасные авиабомбы. По состоянию на 17:50 было известно по меньшей мере о трех погибших и пяти раненых. На месте работают подразделения полиции, ГСЧС, медики и коммунальные службы. Сейчас пострадавшим оказывают помощь, также продолжается обследование жилых домов в поисках людей.
На сегодняшнюю атаку отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он написал, что в Краматорске продолжается спасательная операция после удара авиабомбами по центру города. По его словам, российские войска ударили по гражданским, и по состоянию на тот момент было известно по меньшей мере о пяти раненых и пяти погибших.
"Искренние соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может стать больше. Сейчас на месте работают все службы: спасатели, медики — оказывают помощь людям", — говорится в его сообщении.
Напомним, что сегодня российские войска также нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки в городе возникли пожары. По предварительным данным, ранения получили 8 человек, а один житель города погиб.
Также Фокус писал, что 5 мая около 10:00 российский "Шахед" атаковал центр Чернигова и Корюковский район, в результате чего было повреждено административное здание окружной прокуратуры и служебный транспорт.