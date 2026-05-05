Россияне атаковали окружную прокуратуру в Чернигове: кадры последствий (фото, видео)

Около 10 часов утра 5 мая российский ударный дрон типа "Шахед" ударил по центру Чернигова и по Корюковскому району.

Спуст пару часов после атаки сотрудники регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнародовали кадры последствий.

По информации "Суспільне", удар пришелся по административному зданию оркужной прокуратуры. Также повреждены автомобили сотрудников и служебный транспорт. Сообщается о двух пострадавших.

На месте атаки работают сделственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, патрульные, спасатели и медики.

Правоохранители фиксируют последствия и собирают доказательства военных преступлений оккупантов.

О погибших не сообщается.

Сегодняшние ночь и утро выдались тяжелыми сразу для нескольких регионов Украины, которые враг атаковал беспилотниками и баллистическими ракетами. В Полтавском районе Полтавской области враг ударил по объекту газодобывающей инфраструктуры, а когда туда приехали спасатели, нанес целенаправленно еще четыре ракетных удара, убив двух сотрудников ГСЧС и ранив еще 23.

Прилеты также зафиксированы в Днепре и Днепропетровской области, в Харькове и регионе, в Запорожской и Киевских областях. Под ударом были объекты энергетической инфраструктуры, а также железная дорога и движимый состав "Укрзалізниці". В результате атак много раненых.

