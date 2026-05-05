Зеленский подтвердил удар FP-5 "Фламинго" по Чебоксарам: кадры шести боевых пусков (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны запустили ракеты "Фламинго" по предприятию военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Ракеты пролетели около 1500 км и поразили цель. В заметке главы государства — кадры пуска ракет, которые достали в РФ.

Завод, пораженный ракетами "Фламинго", выпускает компоненты для оружия ВС РФ, говорится в сообщении Зеленского. Атака на объект в Чебоксарах — это "справедливые действия в ответ на российские удары". Президент также назвал удары Сил обороны "дальнобойными санкциями".

На видео с пусками "Фламинго" указано, что это запись 19 ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ, которая в первые недели войны била "Точками-У" по колоннам техники РФ и по аэродромам на российской территории. Военные показали шесть стартов ракет в цвете и шесть — в другом ракурсе в черно-белой гамме. Видим, как посреди поля в неустановленном месте стоят три установки, из которых вверх взлетают "Фламинго". В кадр также попал пикап с военными, которые следили за ходом событий, и лесопосадка, которая окружала пусковую площадку.

Зеленский пояснил, что Deep Strike ударили не только по Чебоксарам, но и по "нескольким другим" целям: о чем идет речь, не детализировал. Также нет названия пораженного завода в РФ, но указывается, что оно производит "все то, что россияне применяют в войне против нас — против Украины". В частности, продукция предприятия ВПК — это "системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры", которые используются для навигации на флоте РФ, для ракет, авиации и бронетехники.

Атака "Фламинго" — детали удара по РФ 5 мая

Фокус писал об ударах "Фламинго" по РФ, которые состоялись в ночь на 5 мая. Речь шла о воздушной атаке ракет FP-5 и дронов "Лютый" на завод "ВНИИР-Прогресс", расположенный в Чебоксарах в Чувашии. На видео из соцсетей показали момент поражения: сначала местные жители услышали звук полета ракеты, а затем увидели одно попадание. Местные власти заверили, что пожар потушили, а пострадавших в городе нет, хотя росСМИ заявили, что может идти речь об одном погибшем россиянине и десяти раненых.

Кроме Чебоксаров, сигнал ракетной угрозы впервые прозвучал в Ханты-Мансийске — в регионе, расположенном в 200 км от Украины. Кроме того, было громко в Ленинградской области. Местные паблики сообщили, что дроны могли атаковать НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши.

Напоминаем, украинское командование рассказало о последствиях дальнобойного удара по Челябинской области, в результате которого ВС РФ потеряли Су-57 и Су-34.