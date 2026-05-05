Зеленський підтвердив удар FP-5 "Фламінго" по Чебоксарах: кадри шести бойових пусків (відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони запустили ракети "Фламінго" по підприємству військово-промислового комплексу Російської Федерації. Ракети пролетіли близько 1500 км та уразили ціль. У дописі глави держави — кадри пуску ракет, які дістали до РФ.

Завод, уражений ракетами "Фламінго", випускає компоненти для зброї ЗС РФ, ідеться у повідомленні Зеленського. Атака на об'єкт у Чебоксарах — це "справедливі дії у відповідь на російські удари". Президент також назвав удари Сил оборони "далекобійними санкціями".

На відео з пусками "Фламінго" вказано, що це запис 19 ракетної бригади "Свята Варвара" ЗСУ, яка у перші тижні війни била "Точками-У" по колонах техніки РФ та по аеродромах на російській території. Військові показали шість стартів ракет у кольорі та шість — в іншому ракурсі з чорно-білій гаммі. Бачимо, як посеред поля у невстановленому місці стоять три установки, з яких вгору злітають "Фламінго". У кадр також потрапив пікап з військовими, які стежили за перебігом подій, та лісопосадка, яка оточувала пусковий майданчик.

Зеленський пояснив, що Deep Strike вдарили не лише по Чебоксарах, а й по "декількох інших" цілях: про що іде мова, не деталізував. Також немає назви ураженого заводу у РФ, але вказується, що воно виготовляє "усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас — проти України". Зокрема, продукція підприємства ВПК — це "системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури", які використовуються для навігації на флоті РФ, для ракет, авіації та бронетехніки.

Атака "Фламінго" — деталі удару по РФ 5 травня

OSINTер з ніком "Гарбуз" написав у Telegram, що орієнтовний час удару FP-5 "Фламінго" у Чебоксарах — близько 2 год 5 травня. Ракета влучила по головний корпус заводу "ВНИИР-Прогрес", який, серед іншого, випускає антени для "Шахедів". Після цього у 7 год відбулась атака дронів "Лютий": один влучив у східний цех, а ще три потрапили під вплив засобів РЕБ та звернули не туди, ідеться у дописі.

Фокус писав про удари "Фламінго" по РФ, які відбулись в ніч на 5 травня. Ішлося про повітряну атаку ракет FP-5 та дронів "Лютий" на завод "ВНИИР-Прогресс", розташований у Чебоксарах у Чувашії. На відео з соцмереж показали момент ураження: спершу місцеві жителі почули звук польоту ракети, а потім побачили одне влучання. Місцева влада запевнила, що пожежу загасили, а постраждали у місті немає, хоч росЗМІ заявили, що може іти мова про одного загиблого росіянин та десятьох поранених.

Окрім Чебоксарів, сигнал ракетної загрози вперше пролунала у Ханти-Мансійську — у регіоні, розташованому за 200 км від України. Крім того, було гучно у Ленінградській області. Місцеві пабліки повідомили, що дрони могли атакувати НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" у місті Кіріши.

Нагадуємо, українське командування розповіло про наслідки далекобійного удару по Челябінській області, внаслідок якого ЗС РФ втратили Су-57 та Су-34.