По РФ вдарили "Фламінго" та кілька "Лютих": наслідки для "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах (відео)

В ніч на 5 травня ракети FP-5 "Фламінго" та далекобійні дрони "Лютий" атакували російське підприємство "ВНИИР-Прогресс" у місті Чебоксари у Чувашії, за 1000 км від України, розповіли росЗМІ. Крім того, сигнал ракетної тривоги пролунав у Ханти-Мансійську: російське командування очікувало удару ракет, які можуть дістати і на 2000, і на 3000 км. Які наслідки нічної атаки "Фламінго" та "Лютих" на стратегічні об'єкти Російської Федерації?

Чебоксари перебували під атакою ракет та дронів з опівночі до ранку 5 травня, ідеться у дописі росЗМІ Astra у Telegram. Глава уряду Чуваської Республіки РФ Сергій Артамонов заявив, що у регіоні можуть оголосити режим надзвичайної ситуації. Тим часом у мережі опублікували кадри нічного удару. На одному відео, зробленому вночі, — влучання на території підприємства: чути звуки польоту ракети, потім — гучний вибух та спалах вогню. На інших записах, зроблених зранку, у кадр потрапляє дрон "Лютий", який не долітає до заводу, оскільки під дією РЕБ звертає до багатоповерхівки. Фокус зібрав інформацію про далекобійну атаку на РФ, яка сягнула Чебоксарів, налякала Ханти-Мансійськ і досягнула також Ленінградської області.

Атака на РФ — події 5 травня

Чувашія

Об 11:40 росЗМІ повідомило, що внаслідок удару ракет та дронів у Чебоксарах є близько 10 поранених. Уточнюється, що влада про це не інформує, а дані отримані від анонімних джерел у місцевих спецслужбах. Крім того, є ймовірність, що загинув один громадянин РФ, мешканець квартири, в яку влучив дрон: але офіційного підтвердження немає. OSINTери Astra провели геолокацію кадрів з Чебоксарів і встановили координати двох точок, які фігурували на відео, — це багатоповерхівка за адресою вул. Будівельників 6 та цехи заводу "ВНИИР-Прогресс", який випускає компоненти для зброї РФ.

Тим часом Сергій Артамонов написав у Telegram, що ЗСУ начебто "кількаразово атакували регіон". Російський чиновник повідомив, що школи перевели на дистанційне навчання, розгорнули оперативний штаб і думають над тим, щоб оголосити "надзвичайний стан республіканського характеру".

Ханти-Мансійський автономний округ (ХМАО)

Глава ХМАО Руслан Кухарчук підтвердив, що вночі у регіоні оголошували ракетну небезпеку. Інформації про ураження не було: про це не писали росЗМІ та місцеві пабліки.

Тим часом у каналі Ateo Breaking перелічили регіони, в яких оголосили ракетну тривогу в ніч на 5 травня. У переліку — 16 областей: Астрахань, Брянськ Калуга, Курган, Нижній Новгород, Оренбург, Орел, Пенза, Перм, Башкортостан, Мордовія, Свердловськ, Татарстан, Тула, Удмуртія, Челябінськ.

Ленінградська область

Під Санкт-Петербургом також було гучно в ніч на 5 травня. РосЗМІ повідомили, що під атакою дронів опинився НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" у місті Кіріши, розташованому на 800 км від України. Як повідомив губернатор Дрозденко, усі БпЛА збили засобами ППО, а пожежу вже загасили.

Наліт дронів та ракет на РФ 5 травня

Зранку 5 травня Міноборони РФ підтвердило нічний наліт дронів на регіони. Російське командування заявило, що збило 289 безпілотників, які загрожували 18 регіонам. Тим часом у звіті ЗС РФ жодним словом не згадали про удари "Фламінго", які, ймовірно, дістали до Чебоксарів.

Генштаб ЗСУ поки не підтверджували атаку FP-5, і також не інформували про наліт "Лютого". Про те, що до Чебоксарів дістали "Фламінго", написали в аналітичному та OSINT Telegram-каналі "Око Гора". При цьому зауважують, що могла іти мова про п'ять українських ракет, але не вказують, на якій підставі зробили висновки. У каналі Exilenova+ опублікували координати, підтвердили ураження заводу і написали, що у точці влучання почалась пожежа: 56.10449541676327, 47.26861986174306.

Зазначимо, одна з попередніх атак на "ВНИИР-Прогрес" відбулась влітку 2025 року. У Чувашії оголосили сигнал повітряної тривоги, а а мережі з'явились кадри з хмарами диму над містом.

Нагадуємо, 4 травня у РФ скаржились на удар дронів по Москві: сталось влучання по будинку, розташованому за 7 км від Кремля та за 20 км від суперустановки ППО — ЗРК С-400.