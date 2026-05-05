По РФ ударили "Фламинго" и несколько "Лютых": последствия для "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (видео)

В ночь на 5 мая ракеты FP-5 "Фламинго" и дальнобойные дроны "Лютый" атаковали российское предприятие "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары в Чувашии, в 1000 км от Украины, рассказали росСМИ. Кроме того, сигнал ракетной тревоги прозвучал в Ханты-Мансийске: российское командование ожидало удара ракет, которые могут достать и на 2000, и на 3000 км. Какие последствия ночной атаки "Фламинго" и "Лютых" на стратегические объекты Российской Федерации?

Чебоксары находились под атакой ракет и дронов с полуночи до утра 5 мая, говорится в сообщении росСМИ Astra в Telegram. Глава правительства Чувашской Республики РФ Сергей Артамонов заявил, что в регионе могут объявить режим чрезвычайной ситуации. Тем временем в сети опубликовали кадры ночного удара. На одном видео, сделанном ночью, — попадание на территории предприятия: слышны звуки полета ракеты, затем — громкий взрыв и вспышка огня. На других записях, сделанных утром, в кадр попадает дрон "Лютый", который не долетает до завода, поскольку под действием РЭБ сворачивает к многоэтажке. Фокус собрал информацию о дальнобойной атаке на РФ, которая достигла Чебоксаров, напугала Ханты-Мансийск и достигла также Ленинградской области.

Атака на РФ — события 5 мая

Чувашия

В 11:40 росСМИ сообщило, что в результате удара ракет и дронов в Чебоксарах есть около 10 раненых. Уточняется, что власти об этом не информируют, а данные получены от анонимных источников в местных спецслужбах. Кроме того, есть вероятность, что погиб один гражданин РФ, житель квартиры, в которую попал дрон: но официального подтверждения нет. OSINTеры Astra провели геолокацию кадров из Чебоксаров и установили координаты двух точек, которые фигурировали на видео, — это многоэтажка по адресу ул. Строителей 6 и цеха завода "ВНИИР-Прогресс", который выпускает компоненты для оружия РФ.

Тем временем Сергей Артамонов написал в Telegram, что ВСУ якобы "несколько раз атаковали регион". Российский чиновник сообщил, что школы перевели на дистанционное обучение, развернули оперативный штаб и думают над тем, чтобы объявить "чрезвычайное положение республиканского характера".

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)

Глава ХМАО Руслан Кухарчук подтвердил, что ночью в регионе объявляли ракетную опасность. Информации о поражении не было: об этом не писали росСМИ и местные паблики.

Тем временем в канале Ateo Breaking перечислили регионы, в которых объявили ракетную тревогу в ночь на 5 мая. В перечне — 16 областей: Астрахань, Брянск, Калуга, Курган, Нижний Новгород, Оренбург, Орел, Пенза, Пермь, Башкортостан, Мордовия, Свердловск, Татарстан, Тула, Удмуртия, Челябинск.

Ленинградская область

Под Санкт-Петербургом также было шумно в ночь на 5 мая. РосСМИ сообщили, что под атакой дронов оказался НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши, расположенном в 800 км от Украины. Как сообщил губернатор Дрозденко, все БпЛА сбили средствами ПВО, а пожар уже потушили.

Утром 5 мая Минобороны РФ подтвердило ночной налет дронов на регионы. Российское командование заявило, что сбило 289 беспилотников, которые угрожали 18 регионам. Между тем в отчете ВС РФ ни словом не упомянули об ударах "Фламинго", которые, вероятно, добрались до Чебоксар.

Генштаб ВСУ пока не подтверждали атаку FP-5, и также не информировали о налете "Лютого". О том, что в Чебоксары достали "Фламинго", написали в аналитическом и OSINT Telegram-канале "Око Гора". При этом отмечают, что могла идти речь о пяти украинских ракетах, но не указывают, на каком основании сделали выводы. В канале Exilenova+ опубликовали координаты, подтвердили поражение завода и написали, что в точке попадания начался пожар: 56.10449541676327, 47.26861986174306.

Отметим, одна из предыдущих атак на "ВНИИР-Прогресс" состоялась летом 2025 года. В Чувашии объявили сигнал воздушной тревоги, а в сети появились кадры с облаками дыма над городом.

Напоминаем, 4 мая в РФ жаловались на удар дронов по Москве: произошло попадание по дому, расположенному в 7 км от Кремля и в 20 км от суперустановки ПВО — ЗРК С-400.