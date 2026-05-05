Ракетна небезпека за 2000 км від кордону: вперше за війну сирена "завила" у російському Ханти-Мансійську

У ніч на 5 травня як мінімум у 18 регіонах Росії було оголошено сирену про ракетну небезпеку. Вперше про таку загрозу оголосили за 2000 кілометрів від кордону з Україною.

Йдеться про Ханти-Мансійський автономний округ у Росії, що територіально належить до Тюменської області. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Глава регіону Руслан Кухарчук та очевидці поділилися медіа про те, що на території округу вперше за весь час російсько-української війни було проголошено ракетну небезпеку. Станом на ранок її вже скасували, про наслідки чи вибухи на території регіону не надходило.

Щонайменше у 18 російських аеропортах запроваджувалися обмеження на посадження та виліт літаків на тлі загрози. Аналітики пишуть, що план "Килим" діяв в аеропортах, що діють у Волгограді, Іжевську, Казані, Нижньокамську, Нижньому Новгороді, Оренбурзі, Орську, Пензі, Пермі, Пскові, Самарі, Саратові, Тамбові, Ульяновську, Уфі, Чебоксарах, Череповці, Ярославлі.

Попередження про ракетну небезпеку торкнулися також ще 16 регіонів: Астраханської, Брянської Калузької, Курганської, Нижньогородської, Оренбурзької, Орловської областей, Пензі, Пермського краю, Башкортостану, Мордовії, Свердловської області, Татарстану, Тульської області, Удмуртії, Челябінської області, підрахували аналітики.

Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко вранці також повідомляв про нічний удар по Воронежу, де вибухи пролунали південній та південно-західній частинах міста. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Водночас українська сторона на момент публікації офіційно не коментувала атаки і не підтверджувала ракетних пусків чи ударів по території РФ.

Також у ніч на 5 травня безпілотники масовано атакували Ленінградську область Росії, де під ударом міг опинитися один із найбільших російських нафтопереробних заводів.

У російській Чуваській Республіці під час ракетної небезпеки було атаковано військовий завод АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС".