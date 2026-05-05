Могли прилетіти "Фламінго": Чувашію атакували ракети, у низці регіонів РФ — тривога і закриті аеропорти (відео)

У ніч на 5 травня у низці російських регіонів оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. У мережі повідомляють, що, ймовірно, ракети "Фламінго" могли уразити підприємство у Чуваській Республіці РФ.

Вибухи прогриміли у головному місті регіону — Чебоксарах. Повідомляється, що ракетний удар міг статися по військовому заводу АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС". Про це пишуть OSINT-аналітики.

"Зафіксовано влучання ракети FP-5 "Фламінго" по заводу АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС" у місті Чебоксари", — йдеться у повідомленні українського аналітичного каналу "Dnipro Osint Гарбуз".

Варто зауважити, що на момент публікації ані підтверджень удару по заводу, ані офіційних даних про те, що в атаці були застосовані саме українські ракети "Фламінго" не надходило.

Тим часом у мережі поширюють відеоролики з місця подій. На кадрах видно заграву у небі та стовп диму, що здійнявся після звуків вибухів. Вибухи лунають у той момент, коли у місті гримлять сирени ракетної небезпеки.

Аналітики пишуть, що завод, який міг опинитися під атакою цієї ночі, виробляє захищені від перешкод навігаційних модулів "Комета" для російських БпЛА, крилатих та балістичних ракет.

Ракетну небезпеку цієї ночі оголосили у низці регіонів РФ

Окрім Чуваської Республіки, у ніч на вівторок повітряну тривогу через ракетну небезпеку оголосили у низці інших регіонів Росії. Місцеві пабліки повідомляли про сирени у містах Свердловської, Оренбурзької областей, а також у Пермському краї.

Щонайменше 14 аеропортів у різних куточках Росії призупинили роботу на тлі атаки, повідомляють канали. Там "Росавіація" запровадила план "Килим".

Про вибухи також повідомляли у російській Казані. Там також перед цим було чутно сирену про ракетну небезпеку.

Нагадаємо, перед цим увечері 4 травня у мережі повідомляли, що невідомі дрони атакували Москву: у мережі показали, як росіяни намагалися збивати їх за допомогою гвинтокрилів КА-52.

Також Москву атакували дрони у ніч на 4 травня: один із БпЛА влетів в будівлю елітного ЖК, на вулицях попадали уламки.