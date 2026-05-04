Невідомі БпЛА атакували Москву: росіяни збивають цілі за допомогою вертольота Ка-52 (відео)

4 травня Москву вкотре атакували невідомі безпілотники. Як зазначив мер столиці РФ, в регіоні працює протиповітряна оборона, яка майже весь день збиває повітряні цілі.

Як повідомляє Telegram-канал "Exilenova+", 4 травня, за п’ять днів до параду з нагоди Дня перемоги, Москву атакували безпілотні літальні апарати. У публікації також було оприлюднено відео, на якому зафіксовано спроби знищення одного з БПЛА за допомогою вертольота Ка-52.

"Ка-52 в погоні за FP-1. Десь над Москвою. 5 днів до параду", — йдеться в дописі.

Мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі повідомив, що приблизно о 18:22 сили протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ збили два безпілотники, які прямували у бік столиці. За його словами, на місцях падіння уламків одразу почали працювати фахівці екстрених служб. Згодом він також заявив про знищення ще одного дрона.

Крім того, протягом дня — у проміжку з 11:00 до 16:00 — Собянін повідомляв про ліквідацію приблизно шести безпілотників, які також були спрямовані в бік Москви. У всіх випадках після збиття уламків на місцях падіння працювали оперативні служби.

Атаки БпЛА по Москві 4 травня — що про це відомо

Нагадаємо, що в ніч на 4 травня в Москві пролунали вибухи, частина з яких сталася в районі елітної житлової забудови. Унаслідок падіння уламків безпілотників на місцях інцидентів виникли пошкодження, після чого туди оперативно прибули поліція та екстрені служби для ліквідації наслідків.

Вранці OSINT-аналітики Telegram-каналу Exilenova+ повідомили, що до російської столиці міг долетіти далекобійний ударний безпілотник типу FP-1. За їхніми даними, вибух стався приблизно за 3 кілометри від будівлі Міністерства оборони РФ і близько 6 кілометрів від Кремля.

У результаті вибуху зафіксовано пошкодження квартир на верхніх поверхах однієї з багатоповерхівок. На оприлюднених відео видно зруйновані внутрішні приміщення: вибиті двері, уламки цегли та пошкоджені меблі. За словами очевидця, пошкодження отримали щонайменше три квартири. В одній із них утворився наскрізний пролом у зовнішній стіні, через який видно панораму нічної Москви.

Також Фокус писав, що депутат Держдуми РФ Андрій Колесник заявив, що у разі атак на Москву під час 9 травня Україна нібито зазнає "потужної відповіді". Водночас раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що існує ймовірність ударів безпілотників по російській столиці під час параду на Красній площі.